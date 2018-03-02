Негода в Україні: на Буковині вдарили рекордні за останні 60 років морози

Тиждень засніжена Україна бореться з негодою. Проте розслаблятись рано – кажуть синоптики. На зміну двом циклонам на нас суне третій. Сніжитиме менше, а от морозитиме ще більше.

Лопатами жителі Херсона розчищають стежину до будинку. Там, де лопатою не справитися, працюють снігоочисні машини. Проте їх бракує. Через заметені дороги лише третина маршруток в Херсоні вийшла в рейс. Рятувальники прогнозують, що наступні дні буде ще гірше.

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"На вечір 2 березня – 3 березня очікується погіршення погодних умов. Тому рятувальники закликають бути обережними, не виїжджати на автотранспорті і обмежити вихід з дому", – прокоментувала керівник прес-центру ГУ ДСНС у Херсонській області Квіта Заобурна.



А от Буковина цієї ночі побила температурні рекорди. Там зафіксували найнижчу температуру за останніх 60 років – майже 22 градуси.



У Черкасах через нерозчищені дороги швидка не встигає на виклики. Замість необхідних 10 хвилин на дорогу до пацієнтів – на не екстрені виклики медики витрачають до 15-ти.



Харківські комунальники продовжують працювати у цілодобовому режимі. Місто готується до повернення негоди.

Сьогодні до півночі і майже добу ми чекаємо на заряд снігу, який був вчора. Це також є проблема, яку ми будемо вирішувати,

– запевнив голова Служби автомобільних доріг у Харківській області Євген Зражевець.

У Києві ситуація нормалізується. Проїхати автівками легше, ніж 1 березня. Проте транспорт ходить з перебоями.



Аби ж люди мали де зігрітися по всій країні розгорнули майже 5 тисяч пунктів обігріву. І синоптики не поспішають втішати – на Україну суне новий – вже третій за тиждень потужний циклон.



"Активний циклон зумовить складні погодні умови на більшій частині території України за виключенням більшості західних областей", – сказав синоптик Укргідрометцентру Владислав Білик.



Уже 3 березня центральну Україну рясно засипатиме снігом, а на півдні обіцяють ще й дощ і морози лише міцнішатимуть. Потепліє лише з наступного тижня.

До слова, Європу теж не відпускають морози та снігопади. Стихія вже забрала життя півсотні людей у різних країнах. У Польщі температура впала до рекордних 27 градусів морозу. У Великій Британії оголосили найвищий – "червоний" – рівень небезпеки. Найбільше від низьких температур страждають безхатьки і біженці, які не мають можливості зігрітись.