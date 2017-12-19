Негода в Україні: Північ та центр країни потерпають від сильного снігопаду

Україну засипало снігом. Цілі міста зупинилися у заторах, 170 населених пунктів без світла. Сотні автівок застрягли у дорозі, затримуються потяги. А синоптики попереджають, що це ще не кінець. Адже Київщину і Чернігівщину чекають ще більші хуртовини, а Закарпаття – повені через танення снігу, який випав напередодні.

Ця доба запам'ятається комунальникам та рятівникам надовго. Україною пронісся буревій, який паралізував Київ та область, снігом засипало також Вінниччину, Житомирщину, Черкащину та Чернігівщину. Через негоду було знеструмлено понад 170 населених пунктів, а в центральних регіонах згоріло 10 хат через несправне пічне опалення, ними люди намагалися обігріти оселі. У пожежах загинуло дві людини.

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Тисячі кілометрів автотрас вмить стали непридатними для автомобілів. Під вагою снігу падали дерева, а водії через слизьку дорогу не справлялись з кермуванням. Сотні автівок, особливо важко габаритних, застрягли в снігу напівдорозі до місця призначення.

Результати негоди на власні очі приїхав побачити і столичний градоначальник Віталій Кличко. Курс взяв на найскладніший напрямок – на трасу Житомир – Київ. Тут утворилися кілометрові черги із фур, їх не пускали до столиці, аби не створювали в місті ще більших заторів. Тим, кому вдалося прорватися в місто, довелося ще тут простояти у кілька годин.

Рятувальна служба допомагає ліквідувати наслідки сильних снігових заметів



Замети на Півночі та центрі України паралізували рух транспорту

За цей день випала майже половина місячної норми снігу. Ситуація надзвичайна, тому ми зараз включаємось, щоб миттєво реагувати на виклики, –

Заборонили в'їзд вантажівок і у Житомир.

Не пощастило і тим, хто подорожує залізницею. 30 пасажирських поїздів затримались протягом доби через снігопад.

Надзвичайну ситуацію взялися контролювати і в уряді. Володимир Гройсман запропонував ДСНС пантрувати затори за допомогою авіації. І посварив комунальників і рятувальників за погану роботу.

Хоча комунальники та рятувальники кинули усі сили на розчищення дороги, роботи через снігопад лише більшало. У Житомирі водіям довелось відкопувати та виштовхувати із заметів свої авто.

"Наші дороги взагалі не очищають. Навіть не видно автомобілів, які це повинні робити", – зауважив водій Олександр.

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Через безперервний снігопад громадський транспорт у Житомирі переповнений і їде із запізненнями. Чимало людей на роботу вирішили йти пішки.

Тролейбуси та маршрутки не ходять, бо їм зараз важко пробиратися крізь такий сніг. Я особисто добиралася пішки, бо ні на що не могла сісти,

– розповіла жителька Житомира Олена Жуковець.

Допомагати комунальникам вимушені були мешканці столиці. Своїми силами люди розгрібали кучугури снігу. Тому переважна більшість людей залишилась невдоволена роботою комунальників.

А от Закарпаття через танення снігу, який випав напередодні, потерпає тепер через повінь. Вода залила понад 2,5 тисячі гектарів сільгоспугідь та кілька сотень будинків. Але станом на сьогодні рівень води починає сходити. Підтопленими досі залишаються зо дві сотні будинків.

Під вечір синоптики втішили: посніжить ще два дні, а далі Україна буде без опадів.