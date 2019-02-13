Негода в Україні: сніг із дощем ускладнив рух на дорогах, без світла – сотні населених пунктів

Сніг із дощем наробив збитків у центральних та північних регіонах України. Так, станом на ранок 13 лютого тимчасово ускладнений рух великовагових автомобілів у Київській, Вінницькій, Черкаській областях та на виїзді із Чернівців.

Так, через негоду залишаються знеструмленими 188 населених пунктів у близько 6 областях України. З них найбільше – у Черкаській і Київській областях.

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13 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (сніг, місцями мокрий сніг та пориви вітру) залишаються знеструмленими 188 населених пунктів у шести областях, а саме: Черкаська – 74 населені пункти, Київська – 69, Чернігівська – 18, Сумська – 15, Кіровоградська – 8 та Дніпропетровська – 4,

– повідомляють у ДСНС.

Окрім того, у Полтавській, Чернігівській та Сумській областях приріст снігового покрову складає від 6 до 12 сантиметрів. Стан покриття на дорогах державного значення в Івано-Франківській, Київській, Черкаській та Закарпатській областях засніжений, місцями – ожеледиця в Рівненській, Одеській, Чернівецькій областях.

А ось на Житомирщині через тимчасове потепління раптова повінь розмила залишки мосту через річку Тетерів на об’їзній дорозі до міста Радомишль, передає ТСН. Через швидке танення снігу рівень води стрімко виріс, і пропускна спроможність труб, закладених під час будівництва переїзду, не впоралися з такою кількістю води.

Якою буде погода у лютому?Погода у лютому буде доволі мінливою. В останній місяць зими українцям варто очікувати різкі перепади температури – від лютих морозів та снігопадів до відлиги та незначного потепління. Снігопади пройдуть у перших числах місяця, 8-9 та з 17 по 19 лютого. Наприкінці зими у більшості областей можливий сніг з дощем.