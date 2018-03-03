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Негода в Україні: у Черкасах люди з лопатами випихали тролейбус

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Негода в Україні
Негода в Україні / Фото з вільних джерел

Частина Харкова без тепла, бо прорвало теплотрасу, на дорогах Житомирщини затори, у Київ та Миколаїв обмежили в'їзд транспорту, а у Черкасах люди самотужки випихали тролейбус.

У Харкові холодно не лише на вулицях, але в і будинках. Цієї ночі у місті прорвало теплотрасу. Без тепла майже сотня домівок та лікарня. У лікарню привезли генератор, а от в оселях опалення з'явиться лише під вечір. Швидше, кажуть комунальники, аварію не відремонтують.

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А напередодні на Харківщині рятувальники діставали з-під снігового завалу 12-річну дівчинку.

Дитина гуляла із подругою біля яру. Коли стала на край 20-метрової прірви, стався обвал. Дівчинку знайшли під двометровим шаром снігу. Вона не дихала, але на щастя, дитину вдалося врятувати.

На дорогах Житомирщини машини буксують у снігу. Особливо складно проїхати трасою Виступовичі-Житомир. Непросто і пішоходам. Їм доводиться буквально перестрибувати кучугури снігу. Громадський транспорт ходить із перебоями,

А зранку на нерозчищеній дорозі зійшов із лінії тролейбус та на півгодини перегородив рух транспорту. Люди не стали чекати комунальників і самі взялись його забирати зі шляху.

Тролейбус в гармошку геть склало і він перегородив дорогу – ні швидка не могла проїхати. Добре, що всі люди об’єдналися і пхали з лопатами,
– зазначив член громадської ради КП "Черкасиелектортранс" Валерій Мироненко.

Через негоду обмежили в'їзд автомобілів у Миколаїв та Київ. Громадський транспорт у столиці вже курсує не за графіком. Кияни нарікають не на комунальників, а найперше на власників автівок.

Тим часом, синоптики майже по всій території України сьогодні прогнозують сніг із дощем. На дорогах ожеледиця тому водіям потрібно бути уважними – попереджають синоптики.

До слова, Європу теж не відпускають морози та снігопади. Стихія вже забрала життя півсотні людей у різних країнах. У Польщі температура впала до рекордних 27 градусів морозу. У Великій Британії оголосили найвищий – "червоний" – рівень небезпеки. Найбільше від низьких температур страждають безхатьки і біженці, які не мають можливості зігрітись.

Теги: Новини України Новини Черкас Новини Харкова Негода в Україні Погода Новини Житомира Транспорт
Джерело: 24 Канал
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Новини за 3 березня
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