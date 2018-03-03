Негода в Україні: у Черкасах люди з лопатами випихали тролейбус

Частина Харкова без тепла, бо прорвало теплотрасу, на дорогах Житомирщини затори, у Київ та Миколаїв обмежили в'їзд транспорту, а у Черкасах люди самотужки випихали тролейбус.

У Харкові холодно не лише на вулицях, але в і будинках. Цієї ночі у місті прорвало теплотрасу. Без тепла майже сотня домівок та лікарня. У лікарню привезли генератор, а от в оселях опалення з'явиться лише під вечір. Швидше, кажуть комунальники, аварію не відремонтують.

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А напередодні на Харківщині рятувальники діставали з-під снігового завалу 12-річну дівчинку.



Дитина гуляла із подругою біля яру. Коли стала на край 20-метрової прірви, стався обвал. Дівчинку знайшли під двометровим шаром снігу. Вона не дихала, але на щастя, дитину вдалося врятувати.



На дорогах Житомирщини машини буксують у снігу. Особливо складно проїхати трасою Виступовичі-Житомир. Непросто і пішоходам. Їм доводиться буквально перестрибувати кучугури снігу. Громадський транспорт ходить із перебоями,



А зранку на нерозчищеній дорозі зійшов із лінії тролейбус та на півгодини перегородив рух транспорту. Люди не стали чекати комунальників і самі взялись його забирати зі шляху.

Тролейбус в гармошку геть склало і він перегородив дорогу – ні швидка не могла проїхати. Добре, що всі люди об’єдналися і пхали з лопатами,

– зазначив член громадської ради КП "Черкасиелектортранс" Валерій Мироненко.

Через негоду обмежили в'їзд автомобілів у Миколаїв та Київ. Громадський транспорт у столиці вже курсує не за графіком. Кияни нарікають не на комунальників, а найперше на власників автівок.



Тим часом, синоптики майже по всій території України сьогодні прогнозують сніг із дощем. На дорогах ожеледиця тому водіям потрібно бути уважними – попереджають синоптики.