Негода в Україні: у двох областях зафіксували смерч – відео

У двох областях України, Кіровоградській та Запорізькій, зафіксували небезпечне і порівняно рідкісне в українських землях природне явище — смерч. Користувачі соціальних мереж зафільмували їх та виклали в інтернет.

Відео, зняте в селі Злинка (Кіровоградська область) на своїй сторінці у Facebook опублікував Юрій Дейкун.

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"А кажуть, що у нас в Злинці не буває природних катаклізмів", – написав Юрій.

До слова, сміливий чоловік на тракторі під'їхав заради якісного відео майже до самісінького вихору. На щастя, без трагічних наслідків.

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Інше небезпечне відео зняли в Мелітополі (Запорізька область). Цей смерч – не настільки великий, але значної біди завдати міг.

До слова, погода в Україні і далі буде дощовою та небезпечною. Детальніше – читайте у матеріалі 24 каналу.