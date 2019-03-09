Негода в Україні: у яких регіонах буде найнебезпечнічіше 10 березня

10 березня в Україні очікуються сильні пориви вітру. Через негоду синоптики оголосили другий рівень небезпеки – помаранчевий. Крім того, у деяких районах високогір'я Карпат синоптики прогнозують сніголавинну небезпеку, а на Львівщині, Івано-Франківщині та Закарпатті – підвищення рівня води.

За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, протягом доби у західних областях спостерігатимуться пориви вітру швидкістю у 25-28 метрів за секунду. На решті ж території вдень швидкість вітру становитиме 15-20 метрів за секунду.

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Що таке II рівень небезпеки? Погодні умови є вкрай небезпечними, несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Фахівці рекомендують проявляти максимальну обережність під час перебування у зоні дії погодних явищ.



Де 10 березня в Україні очікуються сильні пориви вітру

Небезпечно 10 березня буде й у високогір’ї Закарпатської області, оскільки тут очікується сніголавинна небезпека 3 рівня (значна).

Що таке 3 рівень сніголавинної небезпеки? Сніговий покрив на більшості крутих схилів закріплено помірно або слабо. Є можливим сходження лавин за низьких додаткових навантажень. Можливе сходження окремих природних середніх і великих лавин. Частково несприятливі умови.

Натомість на Львівщині, Івано-Франківщині та Буковині синоптики прогнозують 2 рівень сніголавинної небезпеки (помірна).

Що таке 2 рівень сніголавинної небезпеки? Сніговий покрив помірно закріплено лише на деяких крутих схилах, на інших – закріплено добре. Сходження лавин є імовірним, зокрема через високі додаткові навантаження, здебільшого на крутих схилах. Великі природні лавини не очікуються. В основному сприятливі умови.



Сніголавинна ситуація в Україні 10 березня

У ДСНС, зі свого боку, попереджають про продовження підвищення рівня води на річці Тиса на ділянці Хуст – Вилок. Станеться це через добiгання паводкової хвилi з верхів’iв. Зокрема, у Хусті вода підніметься на 0,3 – 0,6 метра, а у селищі Вилок – на 1,2 – 1,5 метра над поточними рiвнями.

Ділянка Хуст – Вилок

Крім того, 10-12 березня через відлигу та опади на річках басейну Дністра в межах Львівської та Івано-Франківської областей очікуються підйоми рівнів води на 0,5-1,5 метра над рівнями, які було зафіксовано 0 8 годині ранку 9 березня.

Річка Дністер на кордоні Львівської та Івано-Франківської областей

Водночас рятувальники заспокоюють, що підйоми рівнів води відбуватимуться без загрози негативних наслідків.

Детальніше з прогнозом погоди на 10 березня Ви можете ознайомитися за цим посиланням.