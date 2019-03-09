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      Негода в Україні: у яких регіонах буде найнебезпечнічіше 10 березня

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      На 10 березня синоптики оголосили штормове попередження в Україні
      На 10 березня синоптики оголосили штормове попередження в Україні / Соцмережі

      10 березня в Україні очікуються сильні пориви вітру. Через негоду синоптики оголосили другий рівень небезпеки – помаранчевий. Крім того, у деяких районах високогір'я Карпат синоптики прогнозують сніголавинну небезпеку, а на Львівщині, Івано-Франківщині та Закарпатті – підвищення рівня води.

      За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, протягом доби у західних областях спостерігатимуться пориви вітру швидкістю у 25-28 метрів за секунду. На решті ж території вдень швидкість вітру становитиме 15-20 метрів за секунду.

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      Що таке II рівень небезпеки? Погодні умови є вкрай небезпечними, несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Фахівці рекомендують проявляти максимальну обережність під час перебування у зоні дії погодних явищ.

      Штормове попередження, Україна, негода
      Де 10 березня в Україні очікуються сильні пориви вітру 

      Небезпечно 10 березня буде й у високогір’ї Закарпатської області, оскільки тут очікується сніголавинна небезпека 3 рівня (значна).

      Що таке 3 рівень сніголавинної небезпеки? Сніговий покрив на більшості крутих схилів закріплено помірно або слабо. Є можливим сходження лавин за низьких додаткових навантажень. Можливе сходження окремих природних середніх і великих лавин. Частково несприятливі умови.

      Натомість на Львівщині, Івано-Франківщині та Буковині синоптики прогнозують 2 рівень сніголавинної небезпеки (помірна).

      Що таке 2 рівень сніголавинної небезпеки? Сніговий покрив помірно закріплено лише на деяких крутих схилах, на інших – закріплено добре. Сходження лавин є імовірним, зокрема через високі додаткові навантаження, здебільшого на крутих схилах. Великі природні лавини не очікуються. В основному сприятливі умови.

      Сніголавинна небезпека, Карпати, негода, Укргідрометцентр
      Сніголавинна ситуація в Україні 10 березня 

      У ДСНС, зі свого боку, попереджають про продовження підвищення рівня води на річці Тиса на ділянці Хуст – Вилок. Станеться це через добiгання паводкової хвилi з верхів’iв. Зокрема, у Хусті вода підніметься на 0,3 – 0,6 метра, а у селищі Вилокна 1,2 – 1,5 метра над поточними рiвнями.

      Ділянка Хуст – Вилок 

      Крім того, 10-12 березня через відлигу та опади на річках басейну Дністра в межах Львівської та Івано-Франківської областей очікуються підйоми рівнів води на 0,5-1,5 метра над рівнями, які було зафіксовано 0 8 годині ранку 9 березня.

      Річка Дністер на кордоні Львівської та Івано-Франківської областей 

      Водночас рятувальники заспокоюють, що підйоми рівнів води відбуватимуться без загрози негативних наслідків.

      Детальніше з прогнозом погоди на 10 березня Ви можете ознайомитися за цим посиланням.

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      Теги: Новини України Погода Негода в Україні Новини Львова Новини Івано-Франківська Новини Закарпаття ДСНС
      Джерело: 24 канал
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