Негода в Україні: в Одесі заборонили в'їзд у місто вантажівок, Київ теж може заборонити

Через негоду в Україні в Одесі заборонили в'їзд вантажного, великовагового та великогабаритного транспорту. У Києві рішення прийматимуть оперативно, у разі необхідності.

Як повідомили у Одеській міській раді заборона в’їзду вантажного транспорту до міста діятиме до 23:00 години 20 березня.

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Щодо Києва, то в разі необхідності відповідні служби міста оперативно прийматимуть рішення про заборону або дозвіл на в’їзд великовагового та великовантажного транспорту до столиці. За прогнозом синоптиків, 20 та 21 березня у Києву очікується сніг, хуртовина, на дорогах ожеледиця, вночі та вранці пориви вітру, 7-12 м/с.

Варто додати, що заборони на в’їзд вантажного транспорту у Львів, Харків чи Запоріжжя немає.