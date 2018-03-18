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Негода в Україні: як українці борються із неочікуваним поверненням зими

22:24, сьогодні 315 Читать новость на русском

В Україні продовжує вирувати негода. 134 населені пункти у 8 областях країни залишилися без світла, а на Полтавщині декілька сіл затопило. Українці продовжують боротися із наслідками примхів погоди.

На Тернопільщині дорожники усю ніч боролись із наслідками негоди. Там працювало більше ста одиниць техніки. Снігом засипало і найбільший регіон західної України. На Львівщині на ранок без світла залишилося майже три десятки населених пунктів, а рятувальники витягнули із заметів зо два десятки машин. Цілий день мете і у самому Львові.

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На Закарпатті на засніженій трасі Київ – Чоп під Ужгородом вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом. На щастя, минулося без серйозних травм.

А поки захід країни потерпає від сильного снігопаду, у Харкові сильний мороз та ожеледиця на дорогах. Синоптики назвали Харківську область епіцентром зіткнення двох циклонів – більш теплого південно-західного та більш холодного півднічно-східного.

На Полтавщині продовжують ліквідовувати наслідки підтоплення. Там постраждали десятки населених пунктів у 11 районах. Щоб викачати воду залучили всі екіпажі міської служби з надзвичайних ситуацій.

Всього для ліквідації даної події було залучено 32 одиниці техніки та близько 80 чоловік особового складу. Було відкачано 13 тисяч 580 кубометрів води,
– наголосив начальник відділу інформації та комунікацій Управління ДСНС у Полтавській області Віталій Шкаревський.

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Тим часом, дорожники переконують станом на тепер дороги по всій Україні розчищені, а заторів немає. Аеропорти та морські торговельні порти наразі працюють в штатному режимі. Синоптики прогнозують, що тепліше стане вже наступного тижня.

Теги: Новини України Новини Закарпаття Новини Харкова Новини Полтави Негода в Україні Новини Львова Тернопіль Погода
Джерело: 24 Канал
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