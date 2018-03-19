Негода в Україні: як жителі регіонів зустріли четвертий місяць зими

"Перезимувати весну", так вже жартують щодо погоди. Снігові замети, кучугури та морози – екватор березня в Україні видався зовсім не весняним. Зима заполонила усі регіони України, і якщо західні області весь удар прийняли на вихідних, то у центрі та на Сході негода якраз у розпалі. Рятувальники сотнями витягають машини із заметів, а комунальники чистять дороги навіть у професійне свято.

Що таке по-справжньому не весняний березень наповну відчули у Дніпрі. За 12 годин у місті випала норма опадів за два місяці. Деякі будинки у приватному секторі засипало по вікна, а автівки не видно під кучугурами. Зранку місто просто зупинилось, і людям довелось добиратись на роботу пішки.

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Аби уникнути надзвичайної ситуації в місті, міська влада оголосила про тижневі канікули для усіх школярів. Влаштували дводенні вихідні і для всіх працівників бюджетної сфери. Тим часом у роботі снігоприбиральної техніки перерв не буде. Комунальники посилено працюватимуть, доки не очистять місто від снігу, адже подекуди висота насипів сягає одного метра, тож навіть пройти було важко.

Натомість, на великих автошляхах негоду вдалось стримати. І дорожники, і рятувальники запевняють, що ситуація контрольована. Втім, потенційно небезпечні ділянки все ж є.

На сьогодні найскладніша ситуація на південному обході, це напрямок від Кривого Рігу до Запоріжжя. Зараз там рух тільки на одній полосі, в бік Запоріжжя,

– повідомив заступник начальника ДСНС у Дніпропетровській області Олександр Шевченко.

А в Запоріжжі сьогодні перекинулась маршрутка із двома десятками пасажирів. За словами водія, він їхав по засніженій дорозі і не побачив бордюр. Його занесло і машина перекинулась. Як наслідок, 4 людей отримали травми, а двох з них навіть госпіталізували.

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На Харківщині найбільш проблемною ділянкою став автошлях Куп’янськ – Сватове, щоб його почистити, довелося взяти важку техніку – тягач БАТ-2. Але без снігових полонів і крижаних пасток не обійшлося. Так у селищі Високе бензовіз довелося тягнути на гору піротехнічним "КРаЗом", через гололід водій не зміг заїхати сам.

Надавали допомогу автоцистерні, безновозу, який перевозив легкозаймисту рідину. Залучалися наші підрозділи в Хоркові в Індустріальному та Московському районах. Там працював легковий транспорт та 2 карети швидкої допомоги,

– наголосив речник ДСНС у Харківській області Ігор Лупандін.

Тим часом у Львові, де негода лютувала на вихідних, випало три місячні норми снігу. Втім, із погодними примхами у місті впорались. Щоправда, для цього комунальникам довелось активно попрацювати навіть у своє професійне свято – 18 березня. Завдяки зусиллям комунальників, сніжного колапсу у місті не було. Зранку на дороги виїхали 90% комунального транспорту і 70% приватників.

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Тим часом, знеструмленими в Україні залишаються майже півтори сотні населених пунктів у центральних, східних та південних регіонах. За даними синоптиків, зима ще кілька днів не відступатиме. Упродовж усього тижня прогнозують морозну температуру. Втім, уже з 26 березня нарешті прийде таке довгоочікуване потепління.