Негода в Україні: які області постраждали та де очікувати різке погіршення погоди

Частину України накрила негода, через що сталося знеструмлення 60 населених пунктів у трьох областях. Окрім того, синоптики прогнозують 20 листопада погрішення погодних умов - шквали вітру, дощ, мокрий сніг та ожеледицю.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Читайте також: На Україну чекає різке погіршення погоди: синоптик назвала дату

З 19 на 20 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (дощ та місцями сильний мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 60 населених пунктів у 3 областях, а саме: Одеська – 32, Кіровоградська – 26, Миколаївська – 2,

– йдеться у повідомленні.

Наразі бригади обленерго намагаються відновити електропостачання.

Також, рятувальники попереджають про погіршення погоди у центральних, південних і частково східних регіонах, та закликають бути обережними.

"20 листопада на півдні та сході країни подекуди пориви вітру 15-20 метрів за секунду; вночі у центральних, південних областях та на Донеччині місцями сильний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь; на дорогах країни подекуди ожеледиця", – додали у ДСНС.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що погода у вівторок, 20 листопада, в Україні буде без серйозних опадів, щоправда на південному сході все ж буде волого. Температура ж повітря у середньому становитиме 0 – +2 градуси тепла.