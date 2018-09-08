Негода з грозами знову накриє частину України: названо області

Погода сьогодні, 8 вересня, знову неприємно здивує українців. Так, сильні дощі з грозами і поривами вітру відступають з західних областей і накриють центр, південь та схід країни.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на "Укргідрометцентр".

Читайте також: На Донбасі вирує негода: Авдіївка залишилась без води, а частина Маріуполя – без світла

8 вересня у центральних, південних та Донецькій областях місцями сильні дощі, грози; у Приазов'ї та східній частині місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема, синоптики попереджають, що негоду варто очікувати жителям Вінницької, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької областей та окупованого Криму.





Водночас подекуди в регіонах 8-10 вересня утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

"8-10 вересня у східних, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", – повідомили у ДСНС.

Якою буде погода у вересні? За прогнозом синоптиків, у вересні Україну очікує тепла погода, адже середньостатистична температура повітря буде на 1-2 градуси вище норми. Тому у перший місяць осені переважатиме ще літнє тепло, проте час від часу регіони накриватимуть дощі.