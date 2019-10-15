Нехай біжить подає декларацію, – Гетманцев про віллу дружини Авакова в Італії

Глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев сказав, що дружина Арсена Авакова, яка здає розкішну віллу в Італії як туристичний об’єкт в оренду, має платити за це податки в Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю в програмі "Он воно як" та зазначив: "Я не хочу розчаровувати Арсена Борисовича, але за чинним законодавством, якщо його дружина здає віллу в оренду в Італії, вона повинна задекларувати всі свої доходи в Україні і сплатити з них податки".

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"Водночас вона це повинна зробити сама у своїй щорічній декларації. Бо якщо ми з вами отримуємо дохід іноземний, то ми зобов’язані лише в силу цього подавати щорічну декларацію", – заявив нардеп.

Тому нехай біжить подає декларацію,

– наголосив Гетманцев.



Розкішна вілла Авакова в Італії

За його словами, вони також планують провести деофшоризацію економіки. Він пояснив це так: "Ми запропонували таку норму до якої, якщо ваша компанія отримала прибуток за кордоном, то ви повинні з цього прибутку тут (в Україні, – 24 канал) сплатити 18% податкового доходу фінансових осіб".

"Є шалений супротив щодо цієї ідеї. Ви бачите, як оцінюють наші ініціативи і як їх критикують, і це стосується не лише деофшоризації, але й інших ініціатив наших щодо справедливості оподаткування великого бізнесу. Ці компанії стверджують в тому, що ми йдемо правильним шляхом і фракцію нашу переконують в тому, що ми робимо правильні речі для України. Хоча вони є дійсно не популярними і нас за це "мочать", як у вас кажуть серед журналістів", – додав голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

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