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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

"Нехай Москва не плекає ілюзій": сенатор США закликав Захід до жорстких дій проти Росії

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Джон Кейсік
Джон Кейсік / ТАСС

Наразі нерозсудливість і міжнародна агресія Росії досягли рівня, за якого необхідна тверда реакція Заходу.

Урядам європейських країн пора визнати те, в чому давно впевнені Кремль і багато росіян,  що Росія і Захід фактично перебувають в стані конфлікту, і зреагувати на це, пише у статті Boston Globe сенатор-республіканець Джон Р. Кейсік, губернатор штату Огайо.

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"Ми (США – "24") повинні чітко пояснити Москві, що ми і наші союзники більше не потерпимо такої небезпечної поведінки", – стверджує американський політик.

На його думку, Росія сильно залежить від експорту енергоносіїв, а представники еліт конкурують за можливість їх розкрадати. Кейсік рекомендує вжити заходів для ізоляції Росії: "приборкати російські організації, які мають твердий намір дестабілізувати Захід; посилити обмеження щодо доступу російських приватних і державних організацій на західні ринки капіталу; перекрити РФ доступ до міжнародної фінансової системи; припинити західне сприяння експорту, відмиванню і легалізації активів, вкрадених корумпованою російською елітою".

Водночас, продовжує автор публікації, ефективний тиск можливий тільки через канали переговорів та діалогу. США змушені спілкуватися і співпрацювати з Росією щодо різних регіональних конфліктів, констатує сенатор.

Але нехай Москва не плекає ілюзій, ніби їй вдасться скористатися такою співпрацею, щоб змусити Захід до поступок, якщо мова йде про захист наших цінностей і заснованого на правилах міжнародного порядку, який Кремль зараз прагне повалити. Необхідно накласти на Росію додаткові жорсткіші санкції, щоб пояснити, що так далі тривати не може,
– робить висновок автор, закликаючи США та їхніх союзників згуртуватися.

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Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Санкції
Джерело: 24 Канал
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