Нехай Порошенко публічно визнає свою помилку, – Коломойський про ситуацію з "Приватбанком"

Український олігарх Ігор Коломойський запропонував чинному Президенту України Петру Порошенку, вибачитися за націоналізацію "Приватбанку" під час дебатів 19 квітня.

Про це Коломойський розповів у своєму інтерв'ю виданню "Економічна правда".

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Судове рішення – це судове рішення. Нехай Порошенко публічно визнає свою помилку. Завтра ж дебати, нехай скаже, що націоналізація – це помилка,

– заявив олігарх.

На його думку, Порошенко повинен вибачитися перед українським народом за те, що "влаштував націоналізацію" банку, оскільки "хотів поживитися чужою власністю".

Коломойський заявив, що у 2015-2016 роках Порошенко був зацікавлений в придбанні акцій телеканалу "1+1" і навіть вів переговори з Ігорем Суркісом про покупку 25 відсотків акцій каналу. Тоді глава Нацбанку Валерія Гонтарєва нібито запропонувала йому "забрати" "Приватбанк", в заставі у якого, начебто, були акції "1+1".

"1+1 Продакшн" – це звичайна продюсерська компанія, яка просто робить контент. Його неправильно інформували, він – дурень – не розібрався. Він до цього часу вів тривалі переговори з Суркісами про те, щоб відкупити у них 25 відсотків телеканалу, які належать Ігорю Суркісу", – сказав Коломойський.

Він додав, що пакету "1+1" в заставах у "Приватбанку" ніколи не було.

Коломойський зауважив, що в березні 2019 року Порошенко відправив до нього в Ізраїль на переговори екс-главу Адміністрації Президента Бориса Ложкіна, який повинен був дізнатися, чи можна "спокутувати провину" за "неправильну" націоналізацію банку.

Я сказав, що у нього залишилося небагато часу. Подивимося, чи готовий він все визнати. Я вважаю, що Порошенко повинен публічно вийти і сказати, що вважає, що націоналізація була помилкою,

– наголосив Коломойський

24 канал писав, що суд прийняв рішення щодо скасування націоналізації "Приватбанку" 18 квітня за позовом його колишнього співвласника Ігоря Коломойського. Суд вирішив, що процедура виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави порушує норми законодавства. Усе тому, що відповідачі не довели в суді , що банк був неплатоспроможний на момент його націоналізації.

Президент України Петро Порошенко скликав термінове засідання РНБО щодо рішення суду, з метою перевірити, чи не було це рішення неправосудним.

Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"?""Приватбанк" був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Але після кризи у банківській системі країни уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.



На сьогодні "Приватбанк" і держава вимагають від екс-власників банку додаткового відшкодування збитків. Сторони ведуть суперечки як у судах Україні, так і в закордонних судах.



На початку квітня 2019 року Коломойський заявив, що не планує повертати собі "Приватбанк". Але від наміру повернути собі капітал у 2 мільярди доларів не відмовляється – після зміни влади в Україні очікує "справедливого суду".