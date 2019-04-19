08:19
19 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Олені вийшли проти Путіна. Будинки російського політика на "загнівающєм Западє"
      Вєсті Кремля
      23:59, 18 квітня
      Вєсті.UA: ЗЕпрокурор Луценко. Судний день "ПриватБанку"
      Вєсті.UA
      22:20, 18 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як раніше на іподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Нехай Порошенко публічно визнає свою помилку, – Коломойський про ситуацію з "Приватбанком"

      3326 Читать новость на русском
      Ігор Коломойський
      Ігор Коломойський / 5 Канал

      Український олігарх Ігор Коломойський запропонував чинному Президенту України Петру Порошенку, вибачитися за націоналізацію "Приватбанку" під час дебатів 19 квітня.

      Про це Коломойський розповів у своєму інтерв'ю виданню "Економічна правда".

      Читайте також: У США та ЄС відреагували на скасування націоналізації "Приватбанку"

      Судове рішення – це судове рішення. Нехай Порошенко публічно визнає свою помилку. Завтра ж дебати, нехай скаже, що націоналізація – це помилка,
      – заявив олігарх.

      На його думку, Порошенко повинен вибачитися перед українським народом за те, що "влаштував націоналізацію" банку, оскільки "хотів поживитися чужою власністю".

      Коломойський заявив, що у 2015-2016 роках Порошенко був зацікавлений в придбанні акцій телеканалу "1+1" і навіть вів переговори з Ігорем Суркісом про покупку 25 відсотків акцій каналу. Тоді глава Нацбанку Валерія Гонтарєва нібито запропонувала йому "забрати" "Приватбанк", в заставі у якого, начебто, були акції "1+1".

      "1+1 Продакшн" – це звичайна продюсерська компанія, яка просто робить контент. Його неправильно інформували, він – дурень – не розібрався. Він до цього часу вів тривалі переговори з Суркісами про те, щоб відкупити у них 25 відсотків телеканалу, які належать Ігорю Суркісу", – сказав Коломойський.

      Він додав, що пакету "1+1" в заставах у "Приватбанку" ніколи не було.

      Коломойський зауважив, що в березні 2019 року Порошенко відправив до нього в Ізраїль на переговори екс-главу Адміністрації Президента Бориса Ложкіна, який повинен був дізнатися, чи можна "спокутувати провину" за "неправильну" націоналізацію банку.

      Я сказав, що у нього залишилося небагато часу. Подивимося, чи готовий він все визнати. Я вважаю, що Порошенко повинен публічно вийти і сказати, що вважає, що націоналізація була помилкою,
      – наголосив Коломойський

      24 канал писав, що суд прийняв рішення щодо скасування націоналізації "Приватбанку" 18 квітня за позовом його колишнього співвласника Ігоря Коломойського. Суд вирішив, що процедура виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави порушує норми законодавства. Усе тому, що відповідачі не довели в суді, що банк був неплатоспроможний на момент його націоналізації.

      Президент України Петро Порошенко скликав термінове засідання РНБО щодо рішення суду, з метою перевірити, чи не було це рішення неправосудним.

      Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"?""Приватбанк" був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Але після кризи у банківській системі країни уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.

      На сьогодні "Приватбанк" і держава вимагають від екс-власників банку додаткового відшкодування збитків. Сторони ведуть суперечки як у судах Україні, так і в закордонних судах.

      На початку квітня 2019 року Коломойський заявив, що не планує повертати собі "Приватбанк". Але від наміру повернути собі капітал у 2 мільярди доларів не відмовляється – після зміни влади в Україні очікує "справедливого суду".

      blog_ava
      Проросійські бойовики поранили українського бійця на Донбасі, а самі зазнали втрат
      сьогодні
      791
      Теги: Новини України Новини політики Ігор Коломойський Приватбанк Банки Петро Порошенко
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Що обіцяють Порошенко та Зеленський: все, що потрібно знати
      сьогодні , 06:01 Що обіцяють Порошенко та Зеленський: все, що потрібно знати
      4001
      Хто відвідує офіс Коломойського перед виборами і до чого тут Зеленський: шокуюче розслідування
      сьогодні , 01:07 Хто відвідує офіс Коломойського перед виборами і до чого тут Зеленський: шокуюче розслідування
      2978
      Головні новини 18 квітня: Зеленський показав команду і суд скасував націоналізацію "Приватбанку"
      18 квітня , 23:34 Головні новини 18 квітня: Зеленський показав команду і суд скасував націоналізацію "Приватбанку"
      2051
      Рейтинги Зеленського і Порошенка приголомшливі, або Чому лідера гонки ховали від журналістів
      18 квітня , 22:51 Рейтинги Зеленського і Порошенка приголомшливі, або Чому лідера гонки ховали від журналістів
      Артем Овдієнко 3804
      Інтерв'ю Зеленського для "РБК-Україна": все, що ви маєте знати
      18 квітня , 21:40 Інтерв'ю Зеленського для "РБК-Україна": все, що ви маєте знати
      Антон Голобородько 2471
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук