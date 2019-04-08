Коломойський про "Приват": Нехай повернуть 2 мільярди – і немає питань

Олігарх Ігор Коломойський стверджує, що не планує повертати собі націоналізований "Приватбанк". Але від наміру повернути собі капітал у 2 мільярди доларів не відмовляється – після зміни влади в Україні очікує "справедливого суду".

Коломойський зазначає, що позиція держави щодо подальшої долі "Приватбанку" йому незрозуміла, пише "Економічна правда".

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Так, якщо суд встановить неправильні або незаконні дії під час націоналізації, то "буде якось домовлятися, вирішувати або судитися".

Мені не потрібен "Приватбанк". Але там лежало два мільярди доларів капіталу. Нехай повернуть – і немає питань,

– сказав він.

Однак відразу у суд Коломойський не поспішає, каже – "судитись відразу необов’язково". Олігархові також "незрозуміла позиція держави". Він заявляє, що держава може залишити собі "Приватбанк", якщо хоче.

Водночас Коломойський наголосив, що "Приват" для держави є тягарем, бо вона "не знає, що з ним робити".

"Держава потратила весь кредитний портфель, який був у банку, і зараз розповідає, що з вини Коломойського і Боголюбова по кредитах нічого не платиться", – заявив Коломойський.

Він додав, що після зміни влади в Україні він розраховує на "чесний і справедливий суд і чесну правову оцінку (націоналізації банку – 24 канал)".

Поки буде Порошенко, ніякого справедливого суду в країні не буде. І не тільки з мого питання. Я нікуди не поспішаю. Для мене це не питання життя і смерті. Питання не в грошах, а в принципі,

– наголосив Коломойський.

Зазначимо, Печерський суд Києва знову арештував активи групи компаній "Приват", що належить українському олігарху Ігорю Коломойському. Зокрема, під арешт потрапили 11 земельних ділянок "Буковелю". Окрім того, сам Коломойський потрапив до списку "Миротворця" . Серед причин – громадянство інших країн, а також маніпуляції та дестабілізація суспільно-політичного життя в Україні.

У чому суть "справи "Приватбанку"?18 грудня 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, націоналізував цей банк.



У червні 2018 року НБУ подав судовий позов у Швейцарії до Коломойського через невиконання ним зобов'язань за наданим у 2016 році особовим поручительством по кредитах рефінансування, виданих "Приватбанку" в період між 2008 і 2015 роками. Оскільки всі спроби НБУ врегулювати питання погашення Коломойським заборгованості за кредитами виявилися безуспішними, центробанк 18 грудня 2018 року подав у першу інстанцію суду Республіки і кантону Женеви позов проти Коломойського на загальну суму 6,64 мільярда гривень.