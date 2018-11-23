"Нехай суспільство робить висновки": Порошенко та Медведчук зустрічаються кілька разів на місяць

Президент України Петро Порошенко та кум Путіна Віктор Медведчук регулярно і часто проводять таємні зустрічі. Про це дізналися журналісти-розслідувачі програми "Схеми". До того ж, зустрічаються політики як у приміщенні Адміністрації Президента, так і вдома.

Про це у прямому ефір 24 каналу розповів автор розслідування програми "Схеми" Михайло Ткач.

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За його словами, точну кількість зустрічей визначити дуже складно.

Ми бачили один приклад (зустрічі вдома – 24 канал). Але, наприклад, "Українська правда" повідомляла, що домашні зустрічі дуже часті, їх навіть ще більше ніж в Адміністрації Президента. У цілому, можна говорити про дві або три зустрічі на місяць, кожна з яких триває від години до двох,

– повідомив Ткач.

І додав: "Цікавий момент – якщо охорона і Медведчука, і АП, яка має багато ресурсів для того, щоб відстежувати також і нашу роботу, бачать, що ми там, то Медведчук виїжджає не завжди стандартним шляхом – з бокової арки на вулиці Лютеранській. Якщо не бачать, то ми безперешкодно фіксуємо заїзди та виїзди кортежу Медведчука".



Михайло Ткач розповів, як відбувалося розслідування зустрічей Порошенка і Медведчука

"Ми не робимо жодних висновків. Лише фіксуємо факти. А висновки нехай робить суспільство", – підсумував Ткач.

Відео повного інтерв'ю Михайла Ткача: