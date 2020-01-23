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      Неля Штепа заявила, що знову йтиме на мера Слов’янська: відео

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      Неля Штепа знову балотуватиметься на мера Слов’янська / chb.in.ua

      Колишня голова Слов’янська Неля Штепа повідомила, що знову балотуватиметься в мери. Адже не порушує жодних зобов’язань, накладених на неї судом у справі про сепаратизм.

      Про свої наміри Штепа повідомила місцевому телеканалу С-плюс.

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      Ті, хто сподівається, що мене закриють, і я не зможу подати свою кандидатуру на вибори міського голови, розслабтеся,
      – заявила Штепа.

      Вона додала, що нікому не вдасться їй перешкодити. Бо вона діє в межах закону та не порушує зобов'язання, накладені на неї судом. "Я не роблю ніяких протиправних дій: я не п'ю, не вживаю наркотики, веду моральний спосіб життя", – зазначила ексголова Слов’янська.

      За її словами, вона була найкращою головою міськради міста. До неї досі звертаються по допомогу місцеві жителі.

      Про свої плани очолити Слов'янську міську раду Штепа заявляла ще у 2018 році. Цю ж посаду вона обіймала раніше – у 2010-2014 роках.

      Неля Штепа розповіла про намір йти у мери Слов'янська: дивіться відео (з 26:15)

      Важливо!  Україна виплатила Нелі Штепі 3600 євро компенсації. Таке рішення прийняв Європейський суд з прав людини.

      Що відомо про справу Нелі Штепи? СБУ розпочало слідство проти неї у квітні 2014 року, арештували колишню голову Слов'янська у липні цього ж року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна ввести війська до Слов'янська під примусом терористів. Своє інтерв'ю російським пропагандистським каналам назвала зробленим "під дулом автомата".

      Нелю Штепу затримали 11 липня 2014 року. А 20 вересня 2017 року випустили із СІЗО під домашній арешт.

      За час розгляду справи Штепи змінили 5 районних судів і 11 складів суду. Підсудна винною себе не вважає. У випадку визнання судом вини Штепи їй загрожує довічне ув'язнення. Наступне засідання заплановане на 10:00 11 лютого.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Неля Штепа Слов'янськ Новини Харкова
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