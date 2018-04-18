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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Нелюдські умови та "тризіркові номери": опубліковані фото з камер Лук'янівського СІЗО

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У колишньому жіночому корпусі Київського слідчого ізолятора №13, відомому як Лук'янівське СІЗО, відремонтували три камери. За словами чиновників, умови в цих камерах тепер відповідають "європейським стандартам".

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Стелі і стіни відремонтованих камер оздоблені штукатуркою, встелені нові підлоги, санвузол викладений плиткою та обладнаний новою сантехнікою. У кімнатах встановлені невеликі столи та двоярусні ліжка із чистою постіллю.

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Окрім того, у цих кімнатах є електричні розетки, на стінах висять плоскі телевізори. У великій камері, розрахованій на 6 осіб, є кондиціонер, ймовірно, єдиний на весь корпус.

До ремонту готують ще 22 камери ізолятора. Після завершення всіх робіт в оновлений корпус переведуть близько 100 осіб, проте це всього лише 4% підслідних, які перебувають у "Лук'янівці".

Щоб показати різницю між "трьома зірками" – камерами з ремонтом, де поки що ніхто не утримується, і тими камерами, в яких очікують вироку суду підсудні, – чиновники продемонстрували найстаріший корпус ізолятора – Катерининський.

При вході до корпусу відразу відчувається неприємний запах: смердить цвіллю, гнилими овочами і людськими випорожненнями. Темні коридори, на стінах облуплена штукатурка. В одній із камер смердить тютюновим димом та потом. Умов, щоб помитися, у камерах немає. На стінах, як і в коридорі, облазить штукатурка і буквально сиплеться на голову. На стелі і стінах помітна чорна цвіль. Камера розрахована на 6 осіб, але за фактом тут 7 підсудних.

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Заступник міністра юстиції Денис Чернишов визнав, що умови утримання в таких камерах можна порівняти з тортурами, проте це реальність, з якою доводиться стикатися через брак коштів на ремонт.

Усі фото: "РБК-Україна"

Теги: Новини України Новини Києва Фотоновини СІЗО
Джерело: 24 Канал
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