Нелюдські умови: з’явилися фото з лікарень Криму

У мережі опубліковані фото, на яких знято медичні заклади анексованого Криму. Пологовий будинок у Керчі, міська лікарня в Бахчисараї та інфекційна лікарня в Ялті перебувають у жахливому занедбаному стані.

Про це повідомляється на Twitter-сторінці RoksolanaToday&Крим.

Так, у пологовому будинку в Керчі немає ні гарячої, ні холодної води. Стан обладнання медустанови залишає бажати кращого, а ремонту не було дуже давно. Окрім того, на фото видно, що в медзакладі не дбають про санітарію, адже на постільній білизні видніються величезні плями.

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"Керч, пологовий будинок, ще деталька затишку. Трамп нещадний... Ні, каже, Вова... Пологовий будинок в Керчі? Навіть не проси! Не дозволю ні ремонту, ні обладнання, ні води!!!", – мовиться у підписі до фото.

Керчь

Местный роддом-уют в деталях

Бонусом-В РОДДОМЕ НЕТ ВОДЫ...ни горячей,ни холодной. pic.twitter.com/3mGbLlxHzX — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 15 березня 2018 р.

Керчь

роддом

еще детальки уюта

Трамп беспощаден...нет,говорит ,Вова...Роддом в Керчи? Даже не проси! Не разрешу не ремонта,не оборудования,не воды!!! pic.twitter.com/j0tL7vCxxh — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 15 березня 2018 р.

А в міській лікарні Бахчисарая грибок на стінах майже повністю знищив старезний ремонт.

В такому ж жахливому стані перебуває і дитяче відділення інфекційної лікарні в Ялті.