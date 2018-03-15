Нелюдські умови: з’явилися фото з лікарень Криму
У мережі опубліковані фото, на яких знято медичні заклади анексованого Криму. Пологовий будинок у Керчі, міська лікарня в Бахчисараї та інфекційна лікарня в Ялті перебувають у жахливому занедбаному стані.
Про це повідомляється на Twitter-сторінці RoksolanaToday&Крим.
Так, у пологовому будинку в Керчі немає ні гарячої, ні холодної води. Стан обладнання медустанови залишає бажати кращого, а ремонту не було дуже давно. Окрім того, на фото видно, що в медзакладі не дбають про санітарію, адже на постільній білизні видніються величезні плями.
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"Керч, пологовий будинок, ще деталька затишку. Трамп нещадний... Ні, каже, Вова... Пологовий будинок в Керчі? Навіть не проси! Не дозволю ні ремонту, ні обладнання, ні води!!!", – мовиться у підписі до фото.
А в міській лікарні Бахчисарая грибок на стінах майже повністю знищив старезний ремонт.
В такому ж жахливому стані перебуває і дитяче відділення інфекційної лікарні в Ялті.