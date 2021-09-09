Правоохоронці затримали 5 людей, які організували на території Києва та Дніпропетровщини протиправну схему вербування соціально незахищених людей для утримання їх у трудовому рабстві.

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Деталі схеми: як знаходили робітників

За інформацією слідства, учасники групи на залізничних вокзалах Києва, Дніпра та Одеси шукали людей, які перебували у складних життєвих умовах та не мали постійного місця проживання.

Їм пропонували роботу, пов'язану з вирощуванням та збором сільськогосподарської продукції на території Дніпропетровської області. За це пропонували зарплату у розмірі 3 – 4 тисячі гривень, а також безкоштовне житло та триразове харчування.

Нелюдські умови праці

Завербованих людей на мікроавтобусах привозили на територію агрофірми у Дніпропетровській області. Там людей розселяли у напіврозвалених будинках з абсолютно відсутніми умовами для проживання.

Щодня робітники працювали у виробничо-складських приміщеннях агрофірми, а в сезон – на полях для збору урожаю. Робочий день тривав по 12 – 16 годин на добу. Обіцяні гроші робітники не отримували, а весь їхній "заробіток" обмежувався харчуванням сумнівної якості 2 – 3 рази на добу та алкоголем.

Крім того, за людьми постійно наглядали так звані бригадири, які обмежували робітників у пересуванні, принижували, застосовували психологічний тиск. При спробі самовільно залишити територію бараків, зловмисники погрожували застосуванням сили, а у разі невиконання їх вимог – застосовували її. У потерпілих також відбирали мобільні телефони та паспорти.

Попри нелюдські умови проживання та праці через відсутність документів, засобів зв'язку та грошей робітники були змушені залишатися на агрофірмі та працювати.

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З трудового рабства звільнили 120 людей

Правоохоронці провели 18 обшуків:

за адресами агропідприємства,

у будинках, де утримували людей,

в автівках фігурантів.

Під час слідчих дій вилучили чернетки, гроші, банківські картки, телефони, ноутбуки, паспорти, пляшки зі спиртовмісною рідиною та інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність.

На момент обшуків на території підприємства у трудовому рабстві перебували 120 людей, усіх звільнили з полону. Наразі 17 з них вже звернулися до правоохоронців зі заявами про вчинення щодо них злочину.

Правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

На Дніпропетровщині 120 людей тримали у трудовому рабстві: Фото Офісу генпрокурора