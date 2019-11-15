Немає диктатури, але є червоні лінії, за які не можна виходити, – "слуга народу" про свою партію

Багато експертів вважають, що у "Слузі народу" існує партійна диктатура, проте самі депутати це спростовують і наголошують, що можуть вільно виражати свою точку зору.

Про це заявив депутат зі "Слуги народу" Олексій Устенко у прямому ефірі 24 каналу.

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"Партійної диктатури немає, тому що якби вона була, то не було б ні "Темного рицаря", ні якихось анонімних телеграм-каналів, і ніхто б не міг вільно висловлювати свою думку", – відповів нардеп.

І наголосив, що це видно по голосуванню, адже у фракції не завжди 226 голосів, бувало і 180, і за це ніхто нікого не карав.

Але є такі "червоні лінії", за які не можна переходити. Є передвиборча програма, вона була і ті, хто йшли під брендом "Слуги народу", вони підписувалися під цією програмою,

– запевнив Устенко.

Він також наголосив, що інакодумство не переслідується. "В кожного є своя позиція, але є чіткі питання, за які потрібно голосувати. До прикладу, ринок землі – потрібен і за нього потрібно натискати кнопку, бо багато часу цього не робили політики. І таких ситуацій є багато", – сказав депутат.

Дивіться повний відеокоментар депутата Олексія Устенка в ефірі 24 каналу