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      Немає флоту – немає моря, – помічниця командувача Військово-Морських сил України

      644 Читать новость на русском
      Марина Каналюк
      Марина Каналюк / 24 канал

      Море для нашої країни – це благо. Це шанс стати світовою державою. Про це в інтерв’ю 24 каналу заявила помічниця командувача Військово-Морських сил України, капітан першого рангу Марина Каналюк.

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      "Наші Чорне і Азовське моря – значний відсоток економіки держави. Море – це не пляжик влітку, а стратегічний ресурс. Тому давайте дивитися на море з точки зору державних інтересів. Флот – це дорого, ніхто не сперечається. Але вихід до моря – це набагато дорожче. Немає флоту – немає моря. Немає моря – немає збалансованої економіки, а значить – немає держави", – підкреслила капітан першого рангу.

      За її словами, щоб Україна максимально ефективно використовувала свій морський потенціал, Президент України повинен розуміти, що потрібно захищати свій вихід до моря. Захистити його можна тільки одним шляхом – маючи сучасні ВМС, які зможуть закріпитись у нашій морській економічній зоні і забезпечити її ефективне функціонування.

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      ВМС потрібні увага і стратегія, гроші і ресурси, інновації і технології. Ще "на вчора" потрібен сучасний військово-морський інноваційний кластер, який об'єднає ВМС, військову науку, суднобудування і ВПК. Головне – у нас поки ще є той фундамент, на якому його можна побудувати! Але за недалекою "континентальною" політикою ми з кожним роком втрачаємо шанс це зробити!,
      – наголосила Каналюк.

      Більше про те, чому море для України – це важливо, та що саме нам потрібне для його захисту читайте у спецпроекті 24 каналу Захист моря: сучасна історія українського флоту

      Як українські моряки опинилися в російському полоні? Інцидент з захопленням українських моряків стався 25 листопада 2018 року. Того дня українські військові планово прямували до порту Маріуполя, коли російські прикордонники протаранили їхній буксир в Азовському морі. Після цього росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ" та буксир "Яни Капу". Разом з кораблями російські прикордонники захопили в полон 24 українських моряків.

      полонені українські моряки
      Список полонених українських моряків / Інфографіка 24 каналу

      Підконтрольний Росії суд в окупованому Криму заарештував усіх полонених моряків, звинувативши їх у "незаконному перетині кордону". Відтоді полонених моряків утримують у слідчих ізоляторах у Москві.

      Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня ухвалив рішення, згідно з яким Росія повинна була протягом місяця звільнити полонених українських моряків та повернути Україні захоплені кораблі. Однак Росія досі відмовляється виконувати рішення суду. У президента РФ Володимира Путіна заявили, що "повноваження цього суду просто не поширюються на цю ситуацію".

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      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Збройні сили України Конфлікт в Азовському морі Чорне море Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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