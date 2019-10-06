Немає ніякої формули Штайнмаєра, – Сироїд прийшла на акцію протесту "Зупинимо капітуляцію"

Правниця та віцеспікерка ВРУ 8-го скликання Оксана Сироїд прийшла на акцію протесту "Зупинимо капітуляцію". За її словами, формули Штайнмаєра не існує, а вимоги Росії такі ж небезпечні як і її кулі.

"Зупинимо капітуляцію", – Із таким закликом сьогодні на Майдані зібрались люди, які виступають проти підписання Україною формули Штайнмаєра.

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На акцію акуію прийшла і Оксана Сироїд. На її думку, вимоги, які висуває Росія Україні – небезпечні.

Немає ніякої формули Штаймаєра. І в принципі, немає ніякої різниці між російськими кулями і тими вимогами, які Росія виставляє перед Україною,

– заявила правниця та віцеспікерка ВРУ 8-го скликання.

Відео: Сироїд про формулу Штайнмаєра

Що відбувається на Майдані та у різних містах України:

Це наймасштабінший за тиждень протест проти формули Штайнмаєра. У Києві на акцію вийшло майже 10 тисяч людей. Починали з Майдану, а потім пішли до ОП, Ради і Кабміну.

Протестувальники вважають ризикованою формулу Штайнмаєра. активісти кажуть, що цей план вигідний Путіну.

Відео: акція протесту у Києві проти формули Штайнмаєра

Про що йдеться у формулі Штайнмаєра:

Тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей (про особливий статус Донбасу) почне діяти на постійній основі. Планується розробити та схвалити новий відповідний закон. Закон запрацює, якщо в окремих районах Донеччини і Луганщини відбудуться вибори за українським законодавством. Після виборів ОБСЄ повинна опублікувати звіт, який свідчитиме, що вибори відбулись у відповідності до стандартів організації та міжнародних стандартів демократичних виборів. Вибори відбудуться лише тоді, коли з території ОРДЛО вийдуть російські окупаційні сили, а захоплена частина українсько-російського кордону буде передана під контроль України.

Що каже президент?

Володимир Зеленський наголошував, що держава не підписувала жодної формули Штайнмаєра, а надіслала окремі листи спецпредставнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку, де засвідчила свою згоду з позиціями по тексту формули Штайнмаєра. Після цього має відбутися зустріч у нормандському форматі за участю президентів України, Росії, Франції та Німеччини. На зустрічі політики обговорять шляхи припинення війни на Донбасі.