Немає ніякої формули Штайнмаєра, – Сироїд прийшла на акцію протесту "Зупинимо капітуляцію"
Правниця та віцеспікерка ВРУ 8-го скликання Оксана Сироїд прийшла на акцію протесту "Зупинимо капітуляцію". За її словами, формули Штайнмаєра не існує, а вимоги Росії такі ж небезпечні як і її кулі.
"Зупинимо капітуляцію", – Із таким закликом сьогодні на Майдані зібрались люди, які виступають проти підписання Україною формули Штайнмаєра.
Читайте також: Протестувальники у Києві пішли до Офісу Президента, Ради і Кабміну – фото та відео
На акцію акуію прийшла і Оксана Сироїд. На її думку, вимоги, які висуває Росія Україні – небезпечні.
Немає ніякої формули Штаймаєра. І в принципі, немає ніякої різниці між російськими кулями і тими вимогами, які Росія виставляє перед Україною,
– заявила правниця та віцеспікерка ВРУ 8-го скликання.
Відео: Сироїд про формулу Штайнмаєра
Що відбувається на Майдані та у різних містах України:
Це наймасштабінший за тиждень протест проти формули Штайнмаєра. У Києві на акцію вийшло майже 10 тисяч людей. Починали з Майдану, а потім пішли до ОП, Ради і Кабміну.
Протестувальники вважають ризикованою формулу Штайнмаєра. активісти кажуть, що цей план вигідний Путіну.
Відео: акція протесту у Києві проти формули Штайнмаєра
Про що йдеться у формулі Штайнмаєра:
- Тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей (про особливий статус Донбасу) почне діяти на постійній основі. Планується розробити та схвалити новий відповідний закон.
- Закон запрацює, якщо в окремих районах Донеччини і Луганщини відбудуться вибори за українським законодавством. Після виборів ОБСЄ повинна опублікувати звіт, який свідчитиме, що вибори відбулись у відповідності до стандартів організації та міжнародних стандартів демократичних виборів.
- Вибори відбудуться лише тоді, коли з території ОРДЛО вийдуть російські окупаційні сили, а захоплена частина українсько-російського кордону буде передана під контроль України.
Що каже президент?
Володимир Зеленський наголошував, що держава не підписувала жодної формули Штайнмаєра, а надіслала окремі листи спецпредставнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку, де засвідчила свою згоду з позиціями по тексту формули Штайнмаєра. Після цього має відбутися зустріч у нормандському форматі за участю президентів України, Росії, Франції та Німеччини. На зустрічі політики обговорять шляхи припинення війни на Донбасі.
Вибір редакції
-
"Шахтар" на класі переміг "Дніпро-1" та продовжив безпрограшну серію до 39 матчів: відеосьогодні , 15:52
-
На Майдані створили рух опору капітуляції: активісти висунули вимоги владісьогодні , 15:48
-
"Ні капітуляції": у містах України відбуваються віча проти формули Штайнмаєра – фото, відеосьогодні , 14:36