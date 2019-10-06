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      Немає ніякої формули Штайнмаєра, – Сироїд прийшла на акцію протесту "Зупинимо капітуляцію"

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      Оксана Сироїд
      Оксана Сироїд / 24 канал

      Правниця та віцеспікерка ВРУ 8-го скликання Оксана Сироїд прийшла на акцію протесту "Зупинимо капітуляцію". За її словами, формули Штайнмаєра не існує, а вимоги Росії такі ж небезпечні як і її кулі.

      "Зупинимо капітуляцію", – Із таким закликом сьогодні на Майдані зібрались люди, які виступають проти підписання Україною формули Штайнмаєра.

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      На акцію акуію прийшла і Оксана Сироїд. На її думку, вимоги, які висуває Росія Україні – небезпечні.

      Немає ніякої формули Штаймаєра. І в принципі, немає ніякої різниці між російськими кулями і тими вимогами, які Росія виставляє перед Україною,
      – заявила правниця та віцеспікерка ВРУ 8-го скликання.

      Відео: Сироїд про формулу Штайнмаєра

      Що відбувається на Майдані та у різних містах України:

      Це наймасштабінший за тиждень протест проти формули Штайнмаєра. У Києві на акцію вийшло майже 10 тисяч людей. Починали з Майдану, а потім пішли до ОП, Ради і Кабміну.

      Протестувальники вважають ризикованою формулу Штайнмаєра. активісти кажуть, що цей план вигідний Путіну.

      Відео: акція протесту у Києві проти формули Штайнмаєра

      Про що йдеться у формулі Штайнмаєра:

      1. Тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей (про особливий статус Донбасу) почне діяти на постійній основі. Планується розробити та схвалити новий відповідний закон.
      2. Закон запрацює, якщо в окремих районах Донеччини і Луганщини відбудуться вибори за українським законодавством. Після виборів ОБСЄ повинна опублікувати звіт, який свідчитиме, що вибори відбулись у відповідності до стандартів організації та міжнародних стандартів демократичних виборів.
      3. Вибори відбудуться лише тоді, коли з території ОРДЛО вийдуть російські окупаційні сили, а захоплена частина українсько-російського кордону буде передана під контроль України.

      Що каже президент?

      Володимир Зеленський наголошував, що держава не підписувала жодної формули Штайнмаєра, а надіслала окремі листи спецпредставнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку, де засвідчила свою згоду з позиціями по тексту формули Штайнмаєра. Після цього має відбутися зустріч у нормандському форматі за участю президентів України, Росії, Франції та Німеччини. На зустрічі політики обговорять шляхи припинення війни на Донбасі.

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      Автор: Марія Писаренко
      Теги: Формула Штайнмаєра Новини України Протести Оксана Сироїд Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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