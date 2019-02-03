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      "Немає складу злочину": про самогубство льотчика АТО Волошина й повну безкарність можновладців

      Право на правду 161 Читать новость на русском

      В березні 2018 року Україну схолихнула трагічна звістка: у Миколаєві застрелився герой війни на Донбасі Владислав Волошин. Відомий льотчик наклав на себе руки вдома, коли в сусідній кімнаті були дружина та діти. Винних у доведенні його до самогубства правоохоронці так і не знайшли.

      У 2014 році штурмовик Волошина на Донбасі збили чи то росіяни, чи то сепаратисти. Пілот катапультувався на ворожій території й з травмованою рукою дістався своїх позицій. Згодом, Волошин демобілізувався та повернувся до Миколаєва, де був призначений керівником аеропорту.

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      А на початку 2018 року миколаївський журналіст Андрій Лохматов зробив резонансне розслідування про те, як оточення глави Миколаївської ОДА Олексія Савченка організувало тендерну оборудку на ремонті аеропорту. Журналісту вдалося отримати й опублікувати важливий аудіозапис.

      На ньому чути, як оточення губернатора відверто схиляє Волошина, як керівника аеропорту, погодити фіктивні результати тендеру на ремонт будівлі аеропорту. 

      Зокрема в цьому процесі відзначалися депутат обласної ради від БПП Федір Барна та заступник глави обладміністрації Валентин Гайдаржи. Волошин був проти цієї оборудки. А незабаром він вистрілив собі в груди з пістолета й помер. 

      Владислав Волошин
      Владислав Волошин

      Після того, як стало відомо про самогубство керівника аеропорту, журналісти опублікували ще й листування Волошина за кілька тижнів до смерті. Виявилося, що в цих повідомленнях колишній льотчик скаржився на тиск з боку керівника області й розумів, що міг бути втягнутий в корупцію, затвердивши тендерну оборудку, як того вимагали в обладміністрації.

      Волошин писав колезі, що через це його регулярно відвідують суїцидальні думки. Отож, питання: чи підштовхнуло його усвідомлення участі в корупційному злочині до того, щоб піти з життя? Це могло б видатися недостатньою причиною для самогубства.

      Особливо з урахуванням того, що сьогодні в Україні майже ніхто не сидить за корупцію.Та, за твердженням підлеглих Волошина, для нього, як колишнього бойового офіцера, честь була вище за життя. Тому, тиск з боку керівництва обладміністрації й був ймовірною причиною трагедії.

      Коли поліція взялася розслідувати цю історію, однією з причин смерті розглядала саме доведення Волошина до самогубства іншими особами. Та керівник Миколаївщини Олексій Савченко й депутат Барна вийшли сухими із води – їм навіть не оголосили підозру.

      Федір Барна
      Федір Барна

      Савченка після тимчасового відсторонення з посади на період службової перевірки знову повернули на роботу, а Барна після смерті Волошина очолив миколаївський аеропорт.

      Те, що самогубство колишнього бойового льотчика Волошина буде розслідувано належно, викликало великі сумніви одразу. І не тільки тому, що губернатор Савченко потрібен Порошенку для організації виборів на Миколаївщині. А й тому, що цю історію з суїцидом взялося розслідувати управління поліції в Миколаївській області.

      Очолює поліцію Миколаївщини такий собі Юрій Мороз. Саме його підлеглі розбиралися, чому сталося самогубство Волошина. І саме підлеглі Мороза перевіряли, чи причетний до самогубства Волошина керівник Миколаївської обладміністрації Олексій Савченко. 

      П'ять років тому цей Юрій Мороз, нинішній очільник поліції Миколаївщини, працював віце-президентом з безпеки "Авант-Банку". Цей банк зі скандалом збанкрутів.

      Але цікаве тут інше: на той момент, коли Мороз працював в цій фінансовій установі керівником служби безпеки, власником і головою наглядової ради банку був...Олексій Савченко.

      Отож гучних затримань в цій резонансній справі одразу не варто було чекати, особливо коли один з підозрюваних є колишнім керівником шефа миколаївської поліції.

      Юрій Мороз та Олексій Савченко
      Олексій Савченко та очільник миколаївської поліції Юрій Мороз

      Днями стало відомо, що справу про самогубство Владислава Волошина поліція закрила за відсутністю складу злочину. Мовляв, в усьому винен сам загиблий. Жодних підозр в доведенні до самогубства нікому так і не оголосили.

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      Після загибелі Волошина новий керівник миколаївського аеропорту своїм рішенням віддав 125 мільйонів гривень сумнівній фірмі – на обладнання посадкової системи в аеропорту. Ця фірма не має ані персоналу, ані відповідної ліцензії для здійснення таких робіт.

      Відтак, Волошин за життя був єдиним, хто перешкоджав тому, щоб нинішня правляча верхівка Миколаївщини дорвалася до багатомільйонного бюджету реконструкції аеропорту. 

      Автор: Дмитро Гнап
      Теги: Збройні сили України авіація Новини Миколаєва Самогубство Кримінальні новини Відеоблоги Новини України Право на правду
      Джерело: 24 канал
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