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Немовля загинуло страшною смертю у Києві

18:20, сьогодні 1225
Немовля загинуло страшною смертю у Києві
Немовля загинуло страшною смертю у Києві / cn.freeimages.com

Моторошна подія у Києві – однорічна дитина загинула після того, як на неї впали меблі.

Про це пише видання "Обозреватель", посилаючись на повідомлення медиків.

Трагедія сталася 24 січня в одній з квартир багатоповерхового будинку на Троєщини.

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Батьки одразу ж викликали швидку, однак лікарі вже нічим не могли допомогти дитині. Обставини цієї трагедії встановлюються.

Як розповіли медики, у Києві такі випадки непоодинокі - діти віком до трьох років часто травмуються і навіть стають жертвами падіння на них шафи, тумбочки або телевізора.

"Це відбувається, коли діти залишаються без нагляду батьків", – уточнили лікарі.

Теги: Новини України Новини Києва Діти Жертви
Джерело: 24 Канал
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