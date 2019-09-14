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      Неможливо вирішити проблему корупції, просто створивши якийсь орган, – професор зі США

      322 Читать новость на русском
      Корупцію неможливо побороти тільки державними органами
      Корупцію неможливо побороти тільки державними органами / msn.com/en-in

      Для викорінення корупції необхідні спільні зусилля всього громадянського суспільства. Недостатньо тільки створення спеціальних органів по боротьбі з корупцією.

      "Антикорупційні органи, насправді, часто навіть погіршують ситуацію, їх сприймають, як такі, що нав’язані елітами", – сказав на форумі YES 2019 у Києві професор Массачусетського технологічного інституту Дарон Аджемоглу.

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      Неможливо вирішити проблему корупції, просто створивши якийсь орган. Необхідно зробити так, щоб суспільство стало рівним партнером у запровадженні реформ. Щоб ці реформи просувались громадянським суспільством і масмедіа, тим самим підштовхуючи уряд і судову систему встановлювати чесні правила гри та виконувати їх,
      – пояснив професор.

      Він навів приклад Фінляндії та скандинавських країн, яким вдалося викорінити корупцію та досягти високого рівня життя.

      При цьому Аджемоглу зауважив, що в України також є потенційна перевага, яка походить з двох джерел. Перше – це політична традиція, яка йде з часів козацтва та австро-угорського парламентаризму. Друге – схильність людей брати участь у протестах. На думку професора, це енергія, яку потрібно розвивати та інституалізувати. Якщо цього не робити – протести перетворюються на революції, але не дають тривалого ефекту.

      Професор наголосив, що для подолання корупції потрібен комплексний підхід.

      "Мають бути глибші зміни в інституціях, які б стосувалися не лише боротьби з корупцією: зменшення олігархізації системи, звітність перед суспільством через неурядові організації. Крім того, потрібно комплексно змінити економічну систему – усунути сам простір для корупції", – резюмував Аджемоглу.

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      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Корупція Реформи
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