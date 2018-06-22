Неначе персик: дружина Вілла Смітта розповіла, як омолодила вагіну на 30 років

Американська акторка Джада Пінкетт-Сміт зізналася, що напередодні пройшла процедуру з омолодження вагіни завдяки пластичній операції. Жінка запевняє, що тепер її геніталії нагадують "гарненький персик".

Про це вона повідомила в епізоді свого шоу у Facebook, пише Ace Showbiz.

Читайте також: З ювілеєм, моя королево, – Вілл Сміт чуттєво привітав дружину з 20-річницею весілля

Зазначається, що дружина Вілла Смітта пройшла процедуру з омолодження через проблеми з сечовим міхуром.

Коли я говорю, що моя йоні (санскритський термін, що використовується для визначення жіночих геніталій) наче в 16-річної, я не жартую,

– заявила 46-річна акторка.

Джада додала, що тепер її інтимне місце має вигляд як "маленький гарненький персик".

На її думку, жінки не повинні бути сором'язливими стосовно теми здоров'я своїх вагін і прагнення бути молодшою.