Неначе персик: дружина Вілла Смітта розповіла, як омолодила вагіну на 30 років
Американська акторка Джада Пінкетт-Сміт зізналася, що напередодні пройшла процедуру з омолодження вагіни завдяки пластичній операції. Жінка запевняє, що тепер її геніталії нагадують "гарненький персик".
Про це вона повідомила в епізоді свого шоу у Facebook, пише Ace Showbiz.
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Зазначається, що дружина Вілла Смітта пройшла процедуру з омолодження через проблеми з сечовим міхуром.
Коли я говорю, що моя йоні (санскритський термін, що використовується для визначення жіночих геніталій) наче в 16-річної, я не жартую,
– заявила 46-річна акторка.
Джада додала, що тепер її інтимне місце має вигляд як "маленький гарненький персик".
На її думку, жінки не повинні бути сором'язливими стосовно теми здоров'я своїх вагін і прагнення бути молодшою.