Ненавидит, но держит рядом: каким колоссальным влиянием обладает Мелания Трамп на своего мужа

Жена американского президента Мелания Трамп – человек не очень публичный и довольно загадочный. Она почти не дает интервью, при этом ничего не рассказывает о своих чувствах, эмоциях и настроениях.

Американская царица

Дело дошло даже до того, что американские телеведущие стали приглашать известных актрис, чтобы те играли роль Мелании в пародийных интервью. Мне кажестя, получается довольно грубо и не очень смешно. Люди шутят над ее иммигрантским прошлым, над карьерой фотомодели, над акцентом, который многим американцам кажется зловещим из-за некоторой схожести с русским.

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Отдельная тема для приколов – это отношения ее мужа на стороне. Сейчас достоверно известно, как минимум, о двух таких историях. Первая – это интрижка с моделью Playboy Карен Макдугал в 2006 – 2007 годах. Этой женщине Трамп заплатил за молчание и она молчит. Вторая история – с порноактрисой Сторми Дэниелс. Она молчать отказалась и не стесняется вываливать в прессу все подробности. Дэниелс даже рассказала, что секс с нынешним президентом США был "отвратительным" (человеку ее профессии есть с чем сравнивать). Дэниелс также подтвердила догадку многих людей насчет очень скромных размеров мужской гордости Трампа. По ее словам, у президента там что-то похожее на "бледную поганку".



Мелания Трамп

Еще одна довольно безумная история – это отношения президента с его дочерью Иванкой. Трамп публично заявлял, что она настолько сексуальна, что он хотел бы с ней встречаться, если бы не был ее отцом. У журналиста Ричарда Коэна из Washington Post он спрашивал: "Насколько плохо испытывать больше сексуальное влечение к своей дочери, чем к своей жене?" (Меня он не спрашивал об этом, но думаю, что это действительно плохо и попахивает извращением). О чем-то подобном можно подумать, глядя, как Трамп трогает свою дочь на людях. Интересно, что он вытворяет, когда никто не видит.



Иванка Трамп и Мелания Трамп



Дональд Трамп с Иванкой Трамп

Его жене, Мелании, естественно, не очень нравится на все это смотреть и все это выслушивать. Она же понимает, что муж не только странно ведет себя с дочерью от первого брака. Он еще и ходил налево, когда она вынашивала их общего ребенка.

Этим, я думаю, объясняется нежелание президентской жены ездить вместе с ним за границу и даже держать его за руку. В октябре один журналист спросил ее: "Скажите, вы любите своего мужа?" Знаете, что она ответила? "У нас все хорошо. У нас все просто отлично".

При этом американская первая леди иногда одевается в одежду с неким смыслом. Во время недавней поездки в Африку, в Кению, она ходила в белом пробковом шлеме – символе расизма и колониализма. В Египте оделась как пособник нацистов из фильмов об Индиане Джонсе. А в сентябре в США начался жуткий скандал. По приказу Трампа власти отбирали у нелегальных иммигрантов детей и сажали этих детей в клетки. Общественнось была дико возмущена. А Мелания показалась на публике в куртке с надписью "Мне абсолютно наплевать. А вам?".



Мелания в колониальной шляпе в Африке



Жена Трампа в Египте



Мелания в куртке "Мне наплевать"

Она часто ведет себя так, будто бы ненавидит и своего мужа, и свое нынешнее положение, и Америку и всех ее обитателей. Честно сказать, мне ее даже немного жалко. Но тут выяснилось, что жалеть надо не ее, а тех, кто попробует перейти ей дорогу. Буквально на днях советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон лишился одной из своих самых умных и полезных помощниц. Мира Рикардель позволила себе непочтительно отозваться не о Мелании даже, а о ее сотрудниках.

Что именно она сказала, не сообщается, но, по слухам, эта высокопоставленная чиновница посмеялась над теми, кто выбирает Мелании одежду. Спустя всего один день ее изгнали из Белого дома. Трамп не стал слушать ни Болтонона, ни кого-то там еще. К удивлению очень многих американских политологов, выяснилось, что Мелания обладает колоссальным влиянием на своего мужа. По ее настоянию он снимает и назначает людей на ключевые посты в государстве.

Все недруги первой леди в Вашингтоне получили ясный сигнал: если ее довести, она может очень сильно испортить жизнь кому угодно. Включая, кстати, и самого Дональда Трампа. Он может заменить любого сотрудника своей администрации, но не мать своего ребенка. Мелания становится не просто первой леди, а настоящей американской царицей, такой, знаете, Клеопатрой, которая в будущем может сильно повлиять на политику Вашингтона. Не знаю, хорошо это или плохо, но вот точно – очень инересно!

Русский Детский Бунт

Совсем коротко хочу рассказать об очень веселом, на мой взгляд, флеш-мобе, который начался в России. Пару дней назад в одной из школ Красноярского края учительница пригрозила детям расстрелом за слова "Путин – Вор", которые кто-то из детей написал на доске. Местные власти не стали наказывать училку, сказав, что она старая, советская и не понимает, чего несет. Мне кажется, это отличный повод, чтобы ее уволить, но ладно – это их дело.

Старую и злую Евдокию Ковалеву, видимо, не уведомили, что у учеников теперь есть телефоны. Соответственно, все ее слова о "великом Путине" и "расстрелах" были записаны и тут же попали в сеть, став достоянием всего мира. Моментально в самых разных уголках России дети начали писать те же слова на своих школьных досках, в тетрадях и на прочих поверхностях. Лозунг "Путин – Вор!" теперь просто везде, от него не спрятаться.

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Приведет ли это к моментальной революции? Конечно, нет. Но у меня есть надежда на то, что критическая масса людей, недовольных путинским режимом, быстро увеличивается. Молодежь уже абсолютно не подвержена влиянию пропаганды. Среднее поколение, оставшись без пенсий, тоже начинает что-то понимать. Процесс медленный, но идет он в правильном направлении. И я думаю, что довольно скоро он запустит какие-то очень веселые события.