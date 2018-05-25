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"Ненавиджу. Це все пластмаса, це все дурня": Іво Бобул про молодих українських виконавців

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Іво Бобул розкритикував молодих українських виконавців
Іво Бобул розкритикував молодих українських виконавців / Opinion.biz.ua

Український співак і композитор Іво Бобул, який планує брати участь у виборах президента 2019 року, заявив, що у разі перемоги на виборах заборонить співати під фонограму. Співак також критично висловився на адресу молодих українських виконавців.

Про це Іво Бобул розповів в інтерв’ю виданню "Страна".

На запитання, чи подобається Бобулу хтось із молодих українських виконавців, співак відповів: "Ненавиджу. Це все пластмаса, це все дурня. Люди, які не розуміють, що вони роблять. Вони дурять людей просто. Людям потрібна пісня, душа. Україна – це завжди була душа. І серце".

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Ану візьми будь-яку народну пісню і те, що зараз співають молоді хлопці, – ти почуєш щось таке там? Що це за пісні такі – "я хочу зайти до тебе під шкіру"? Так скажи відразу – "я хочу тебе т*ахнути", і все! Виходь на сцену голою, без трусів, покажи все, що в тебе є, все покажи! Ось це що – культура? Та ну їх нахр*н з такою культурою! Я виріс в іншому суспільстві, іншій культурі. Я знаю, що повинно бути, в моїй країні, яка культура,
– емоційно висловився Бобул.

При цьому артист запевнив, що у разі обрання його на пост президента України, він заборонить усім виконавцям співати під фонограму.

"Я буду забороняти співати під фанеру. Ось це 100%. Я тоді подивлюся, скільки співаків взагалі залишиться. Так, є талановиті хлопці – Україна взагалі дуже талановита, що в опері, що в естраді. Але я хочу, щоб це було не фанерне. Заборонити ось це потрібно. Вмієш співати – виходь і співай. Не вмієш – йди копай", – пояснив співак.

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На уточнювальне питання, що ж саме потрібно копати, Бобул відповів, що – дороги.

Повинен же їх хтось будувати в Україні! Доріг немає, будувати нікому. Що робила Америка, коли у неї був занепад у всьому – будували дороги. Чого Україна очікує, чому не будує? Чому ні? Це теж робота. А то заводів немає, фабрик немає, ніфіга немає – всі співають! Кому не лінь,
– обурився артист.

Нагадаємо, 22 травня Іво Бобул заявив, що має намір брати участь у наступних президентських виборах, які відбудуться у 2019 році і вже починає збирати гроші на виборчу кампанію.

Теги: Новини України Іво Бобул Музика LifeStyle Новини політики Президент України
Джерело: 24 Канал
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