Необхідні умови для економічного розвитку країни – повернення мігрантів і підтримка виробництва

На 9-му з'їзді Федерації роботодавців України представники вітчизняного бізнесу запропонували власний план, який повинен змінити економіку України.

Підтримка українського виробництва, повернення трудових мігрантів, підвищення соціальних стандартів – ці умови, на думку Федерації роботодавців України і промисловців, необхідні для прискорення економічного розвитку в країні. Про це повідомляє 5 канал.

Як повідомляють журналісти, на 9-му з'їзді Федерації роботодавців України представники вітчизняного бізнесу запропонували власний план, який повинен змінити економіку України. Так, крім необхідності направити інвестиції в промисловість, що забезпечить зростання економіки темпами вище світових і створення нових робочих місць, важливо подолати масову трудову міграцію. Над цим питанням вже працює великий бізнес, заявляють в гірничо-металургійному секторі економіки.

"Ми змінили політику управління нашими винагородами і встановили для себе чіткий пріоритет – зарплати технологів, які працюють в металургії, повинні відповідати рівню зарплат в компаніях Східної Європи. Сьогодні ми маємо програмне управління нашої ефективністю, це lean-менеджмент (концепція бережливого виробництва – Ред.), це подача інноваційних пропозицій з боку працівників. І саме залучення всього колективу в пошук таких ідей, в управління витратами, дозволяє компанії реінвестувати гроші в заробітні плати та соціальні пакети", – заявив директор з персоналу групи "Метінвест" Олександр Пімкіна.

Також представники бізнесу переконані, що для країни вкрай важливо створити сприятливі інвестиційні умови.

Потрібно створити умови, коли виробляти в Україні буде краще і вигідніше, ніж імпортувати. Інвестор хоче отримати умови як мінімум не гірше, ніж в тих країнах, які нас оточують: Словаччина, Угорщина, Польща, Чехія та інші країни,

– заявив голова правління "Атол Холдинг" Олег Боярин.

Також, за словами промисловців, кардинально змінити ситуацію в Україні можливо лише за умови комплексних кроків з боку держави. Серед них, поліпшення транспортної та житлової інфраструктури, побудова ефективної судової та правоохоронної системи, конкурентної освіти і охорони здоров'я.