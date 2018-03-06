Необмежені можливості: як люди із вадами зору вільно працюють в Інтернеті

В Україні настав "бум" фрілансу. Все більше фахівців надають перевагу віддаленій роботі по Інтернету. Не треба зранку їхати на роботу, витрачатись на дорогу, нервувати в заторах. Окрім цього для людей з обмеженими можливостями це дає можливість заробляти буквально не виходячи з дому.

З проблемами інклюзивності Денис стикається чи не щодня, проте головною проблемою для нього став пошук роботи. Як виявилось для людей з вадами зору вакансії обмежені і найактульніша з них – масажист. Проте роботодавці і там не дуже привітні.

То немає роботи, то зайняті місця, то ти не відповідаєш вимогам, адже ти погано робиш масаж. Постійно знаходились, якісь причини не брати на роботу,

– зазначив фрілансер.

Читайте також: Поради успішних: Як започаткувати власний бізнес в Україні, – Ілля Кенігштейн

Проте Денис не став зупинятися і коли розмірковував куди себе подіти, зрозумів, що єдиний вихід – комп'ютер. Завдяки освоєню комп'ютера Денис знайшов роботу. Тепер він – незалежний фрілансер, він приймає замовлення та надає консультацію онлайн. Заробляє достатньо,аби жити окремо від батьків.

Наразі ця платформа стає все більш актуальною серед українців. Єдиний мінус такої роботи – це самодисципліна та бажання розвитку. Проте саме це надихнуло Дениса, зробити власний навчальний курс, який направлений на людей з вадами зору. Це не просто посібник, а цілий курс з подальшим працевлаштуванням. Хлопець намагається власними силами, надихати інших, адже розуміє як важко зробити перший крок.

Більше – дивіться у сюжеті.