Неочікувана статистика: українці половину свого прибутку витрачають на їжу

На продукти українці витрачають майже половину своїх доходів, враховуючи, що їхні витрати у рази менші у порівнянні з громадянами Білорусі або Польщі.

Про це інформує "Фокус".

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Дані глобального дослідження компанії Nielsen повідомляють, що середні щомісячні витрати сім’ї з Києва на продукти харчування і товари повсякденного вжитку становлять близько 3,14 тисячі гривень (еквівалент 92 євро на момент проведення дослідження), повідомляє видання.

Тенденцію, що з'явилася в Україні експерти пояснюють бідністю українського населення і звичкою економити.

Аналогічні витрати домогосподарств у Мінську досягають 192 євро, у Варшаві – 178 євро, у Вільнюсі – 231 євро, у Москві – 269 євро. Така помітна різниця пояснюється не стільки дешевизною українських харчів, скільки звичкою економити на їжі – українці часто віддають перевагу менш дорогим продуктам,

– наголошено у статті.

На будь-які інші потреби нашим громадянам часто не вистачає зарплати.