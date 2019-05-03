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      Неочікуване зміцнення гривні в Україні: Нацбанк назвав причину

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      Зміцнення гривні в Україні
      Зміцнення гривні в Україні / Фото з відкритих джерел

      У квітні 2019 року українська гривня зміцнилася до долара на 2,3%, а до євро – на 3,1%. Таке явище пов'язане, зокрема, з рекордним припливом іноземних інвестицій в облігації внутрішньої державної позики.

      В макроекономічному огляді НБУ йдеться, що у квітні на ринку пропозиція іноземної валюти значно перевищувала попит на неї.

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      За місяць міжнародні резерви поповнились на 300 мільйонів доларів, а все завдяки тому, що регулятор купував валюту на міжбанківському валютному ринку. 

      У НБУ зазначили, що економічна ситуація на фінансовому ринку для країн залишалася сприятливою завдяки пом'якшенню монетарної політики провідними центральними банками. 

      Монетарна політика – це політика держави, через яку певний орган контролює обсяг пропозиції грошей. А все для встановлення цінової стабільності, економічного зростання, дотриманню рівня безробіття населення на низькому рівні.

      До слова, на 3 травня Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Ціна американського долара становитиме 26 гривень 56 копійок. За один євро прийдеться віддати 29 гривень 78 копійок.

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      Теги: Гроші НБУ Фінанси Долар-Гривня Долар Валюта
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