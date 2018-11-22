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      Неочікувані висновки вчених: про що свідчить рання сивина

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      Сивина в ранньому віці
      Сивина в ранньому віці / ranok.kanalukraina.tv

      Ранню сивину слід розглядати як ознаку гарного здоров'я – у людей, які рано посивіли, як правило, досить високі шанси дожити до глибокої старості.

      Про це з посиланням на іспанських вчених пише Planet Today.

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      За словами науковців, між сивиною і станом здоров'я дійсно існує виражений зв'язок, от тільки всупереч поширеній думці, сивина не ознака проблем зі здоров'ям. Навпаки – вона вказує на схильність до довголіття.

      Сивина довголіття
      Вчені знайшли зв'язок між ранньою сивиною і довголіттям

      Вся справа в особливій речовині під назвою глуатіон. Вона бере участь у секреції пігменту, який фарбує волосся в той чи інший колір. З віком в організмі знижується інтенсивність синтезу глуатіону, і в результаті підвищується ризик різноманітних серцево-судинних, онкологічних та інших хвороб

      Сивина свідчить про те, що ваш організм не витрачає важливий глуатіон на фарбування волосся, а використовує його для більш важливих завдань. Такий висновок зробили вчені за підсумками масштабного дослідницького проекту, здійсненого за участю великої кількості добровольців.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя дослідження Красиве тіло Довголіття
      Джерело: 24 Канал
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