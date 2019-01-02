Неочікувано: скорочення вживання алкоголю допоможе кинути курити

Дослідники провели експеримент та встановили, що зниження вживання алкоголю може допомогти позбутися нікотинової залежності.

Результати дослідження американських вчених з Університету Орегон опубліковані в журналі Nicotine & Tobacco Research.

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Вчені вивчили співвідношення метаболітів нікотину, індексу метаболізму нікотину, в групі з 22 курців, які протягом кількох тижнів шукали лікування від розладів, які пов'язані з вживанням алкоголю.

Метаболіти нікотину – що це? Це біомаркер, який показує, як швидко організм засвоює алкоголь.

Експерти виявили, що в міру того як чоловіки скорочували споживання алкоголю – в середньому з 29 напоїв на тиждень до семи, – їх рівень метаболізму нікотину також знижувався. Скорочення метаболітів може бути не таким стабільним, але позитивний ефект є.

Тому, якщо хтось захоче кинути курити, то дослідники зможуть допомогти їм у цьому, скоротивши споживання алкоголю.

Висновок вчених: вживання алкоголю впливає на метаболізм нікотину, залежність від сигарети і алкоголю краще лікувати разом.

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