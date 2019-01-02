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      Неочікувано: скорочення вживання алкоголю допоможе кинути курити

      16 Читать новость на русском
      Cкорочення вживання алкоголю допоможе кинути курити
      Cкорочення вживання алкоголю допоможе кинути курити / hellodoktor.com

      Дослідники провели експеримент та встановили, що зниження вживання алкоголю може допомогти позбутися нікотинової залежності.

      Результати дослідження американських вчених з Університету Орегон опубліковані в журналі Nicotine & Tobacco Research.

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      Вчені вивчили співвідношення метаболітів нікотину, індексу метаболізму нікотину, в групі з 22 курців, які протягом кількох тижнів шукали лікування від розладів, які пов'язані з вживанням алкоголю.

       
      Метаболіти нікотину – що це?
      Це біомаркер, який показує, як швидко організм засвоює алкоголь.

      Експерти виявили, що в міру того як чоловіки скорочували споживання алкоголю – в середньому з 29 напоїв на тиждень до семи, – їх рівень метаболізму нікотину також знижувався. Скорочення метаболітів може бути не таким стабільним, але позитивний ефект є.

      via GIPHY

      Тому, якщо хтось захоче кинути курити, то дослідники зможуть допомогти їм у цьому, скоротивши споживання алкоголю.

      Висновок вчених: вживання алкоголю впливає на метаболізм нікотину, залежність від сигарети і алкоголю краще лікувати разом.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Алкоголь Лікування
      Джерело: 24 Канал
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