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      Неофеодали роблять усе, що заманеться, – активіст про свавілля у регіонах

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      Громадським активістам у регіонах працювати складніше. І чим далі від Києва – тим гірші справи.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів громадський активіст Павло Ленець.

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      За його словами, влада у регіонах належить неофеодалам, які відчувають себе цілковито вільно, чим далі вони від столиці, і роблять усе, що тільки заманеться. "Ми бачимо, що їм усе сходить з рук. Щойно розпочалися якісь реальні слідчі дії, минула акція "Ніч на Банковій" – але наслідків немає. А до цього взагалі роками будь-які справи такого штибу завершувалися нічим", – наголосив Ленець.

      Ви ж знаєте, що в Одесі – найбільша кількість нападів серед українських міст. А поліція просто нічого не робить. Не дивляться відеозаписи, не опитують свідків – просто нічого не відбувається,
      – зазначив активіст.

      І додав, що робота громадських активістів – дуже важлива, адже саме завдяки їй уся система не деградувала остаточно: "Якщо б не розголос, якщо б не боротьба цих людей, які платять за неї зараз своїм здоров'ям – у нас було б так, як у Росії".

      Напади
      Напади на громадських активістів у регіонах

      Самі по собі активісти себе не захистять. "Реально захистити людей може влада, правоохоронна система, усвідомлення невідворотності покарання. – Підсумував Павло Ленець. – Щоб кожен знав, що нападати на людину не можна, інакше буде розслідування, обов'язково затримають та засудять і виконавців, і замовників".

      Про замахи на громадських активістів
      Теги: Новини України Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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