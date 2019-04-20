Неординарний шкільний клас створили у Рівному: захопливе відео

На Рівненщині старий та пошарпаний ПАЗ перетворили на яскравий навчальний клас. Найбільше новинку оцінили першокласники – вони у захваті від нового кабінету.

Всередині автобус повністю облаштований для навчання: зручні місця для сидіння, креативна навчальна дошка, кімнатні рослини, куточок читача. В автобусі немає парт, адже уроки з точних предметів тут не проводять. Зазвичай лише з літератури та музики.

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Подобається дітлахам і зовнішній вигляд незвичайного класу – автобус зеленого кольору з різноманітними яскравими квітами. А ще зовсім недавно його планували здати на металолом.



Шкільний клас з автобуса

Переобладнання автобуса обійшлось у 45 тисяч гривень. Усе – за гроші громади й обласного бюджету.



Креативний клас зі старого автобуса

Незвичний навчальний простір на території школи створили в межах проекту "Територія свободи". У такий спосіб хочуть привернути увагу вчителів до нових форматів проведення уроків. А також зробити навчання для дітей цікавішим і яскравішим.