Непереможний американець може повернутися в ринг заради бою з Джошуа або Усиком

Колишній чемпіон світу у другій середній вазі і напівважкій вазі Андре Уорд може повернутися на ринг.

Уорд закінчив кар'єру і не бився з літа 2017 року, проте цікавий варіант може змусити 34-річного боксера повернутися в ринг.

Читайте також: Гвоздик здійснив фантастичний стрибок у рейтингу найкращих боксерів світу

Раніше повідомлялося, що Уорд може стати суперником українця Олександра Усика, якщо той вирішить проводити ще якісь бої в крузервейті. Сам Андре може піднятися в суперважку вагу для поєдинку з Ентоні Джошуа.

Уорд покинув ринг успішним боксером, але це не означає, що він закінчив кар'єру. Це називається "далі буде". Все можливо, залежить від ситуації і від суперників. Всі варіанти з названими боксерами реальні,

– заявив менеджер боксера Джеймс Прінс.

Нагадаємо, на рахунку Андре Уорда 32 бої, всі з яких завершилися перемогою американця.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24