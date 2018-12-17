Непереможний американський боксер сказав, хто поб'є Ломаченка

Американський боксер Раян Гарсіа розповів, хто може на рівних битися з чемпіоном світу за версіями WBA/WBO в легкій вазі українцем Василем Ломаченком.

Досі непереможний боксер заявив в інтерв'ю представникам американських ЗМІ, що Ломаченку буде важко з чинним чемпіоном WBA Super у другій напівлегкій вазі американцем Джервонтою Девісом, передає Vringe.

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"Чесно кажучи, я відчуваю, що Джервонта поб'є Ломаченка. Саме це я бачу. Ломаченко насправді хороший. Він ламає тебе своїм темпом. У нього немає важких ударів, у цьому немає секрету. Він не б'є дуже сильно, але його темп дійсно високий, і він примушує хлопців... я не хочу сказати здаватися... Його можна вдарити, ви бачили це", – заявив Гарсія.

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"Якщо Джервонта вдарить вас, вам це не сподобається. Ломаченку потрібно відповідати Джервонті з тією ж силою. Не можна просто прийняти удари, адже Джервонта просто переїде його. Він же "Танк", він хоче переїхати тебе. Потрібно боксувати з ним і не дозволяти йому змушувати тебе задкувати", – додав американець.

Нагадаємо, що Ломаченко підтвердив, що його досі цікавить бій з Джервонтою Девісом. Водночас наразі невідомо, в якій категорії може відбутися цей поєдинок – у легкій або другій напівлегкій (до 59 кг).

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