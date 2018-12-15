Непереможний мексиканець кинув виклик українцю Гвоздику
Чемпіон світу за версією WBO в суперсередньому дивізіоні Гільберто Рамірес (39-0, 25 КО) кинув виклик новоспеченому власникові поясу WBC в напівважкій дивізіоні Олександру Гвоздику (16-0, 13 КО).
Напередодні Рамірес рішенням більшості суддів здолав американця Джессі Харта (25-2, 21 КО). Після бою мексиканець повідомив, що планує змінити вагову категорію.
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Я виграв кожен раунд, я знову переміг Харта. У восьмому раунді я травмував лікоть. Якби не це, то я б нокаутував його. Я переходжу в напівважку вагу. Готовий битися з Гвоздиком,
– сказав Рамірес в коментарі для BoxingScene.
Зазначимо, що справи Раміреса і Гвоздика веде компанія Top Rank, тому домовитися про бій буде нескладно.
Нагадаємо, у ніч на неділю, 2 грудня, відбувся бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC. Переміг українець достроково. Він відправив канадійця у нокаут.
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