Непереможний Мейвезер оголосив про повернення на ринг

Непереможений американський боксер Флойд Мейвезер оголосив про повернення на ринг. Знаменитий спортсмен проведе бій з японцем Тенсін Насукавою в рамках турніру Rizin 14, який відбудеться 31 грудня в Японії.

За словами Флойда, контракт з Rizin означає, що він буде привозити до Японії американських бійців, які будуть виступати в промоушені.

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Зазначимо, що сам Насукава є бійцем MMA і кікбоксингу, однак те, за якими правилами пройде сутичка з Мейвезером, поки не уточнюється.

На даний момент Флойд Мейвейзер в 50 боксерських поєдинках здобув 50 перемог, з них 27 нокаутом. У своєму останньому бою в липні минулого року він технічним нокаутом здолав екс-чемпіона UFC Конора Макгрегора. На рахунку Насукави в професійних змішаних єдиноборствах чотири перемоги і нуль поразок.

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