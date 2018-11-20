Непереможний українець проведе бій в андеркарті поєдинку Гвоздик – Стівенсон

26-річний український суперважковаговик Олександр Тесленко (14-0, 11 КО) свій наступний бій проведе у Квебеку (Канада).

Тесленко проведе свій наступний бій в андеркарті поєдинку Олександр Гвоздик – Адоніс Стівенсон, який відбудеться 1 грудня. Суперником українського нокаутери стане 41-річний бразилець Едсон Сезар Антоніо (40-7-1, 31 КО).

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Для Тесленка це буде вже четвертий бій у році. Відомо, що бій буде розраховано на 8 раундів.

Нагадаємо, що абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) відвідає наступні бої Олександра Гвоздика (15-0, 11) і Василя Ломаченка (11-1, 9 КО).

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