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      Непереможний українець проведе бій в андеркарті поєдинку Гвоздик – Стівенсон

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      Олександр Тесленко (праворуч)
      Олександр Тесленко (праворуч)

      26-річний український суперважковаговик Олександр Тесленко (14-0, 11 КО) свій наступний бій проведе у Квебеку (Канада).

      Тесленко проведе свій наступний бій в андеркарті поєдинку Олександр Гвоздик – Адоніс Стівенсон, який відбудеться 1 грудня. Суперником українського нокаутери стане 41-річний бразилець Едсон Сезар Антоніо (40-7-1, 31 КО).

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      Для Тесленка це буде вже четвертий бій у році. Відомо, що бій буде розраховано на 8 раундів.

      Нагадаємо, що абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) відвідає наступні бої Олександра Гвоздика (15-0, 11) і Василя Ломаченка (11-1, 9 КО).

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс Олександр Гвоздик
      Джерело: 24 Канал
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