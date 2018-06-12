16:24
12 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
28°C 14°C
  • середа
    22°C 16°C
  • четвер
    25°C 15°C
  • п'ятниця
    23°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Португальці в Росії. Маркування рибок
Вєсті Кремля
23:49, 11 червня
Вєсті.UA. Важливі жінки Ляшка. Гени Гєни
Вєсті.UA
23:28, 11 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Непереможний українець Сергій Дерев'янченко може битися за звання чемпіона світу

144 Читать новость на русском
Непереможний українець Сергій Дерев'янченко може битися за звання чемпіона світу
Непереможний українець Сергій Дерев'янченко може битися за звання чемпіона світу / telegraf.com.ua

В Україні невдовзі може з'явитися ще один чемпіон світу з боксу, адже IBF вирішила поставити на кін у бою українця Сергія Дерев'янченко і американця Даніеля Джейкобса свій вакантний пояс.

Це пояс організація відібрала у казахстанця Геннадія Головкіна, адже той занадто довго уникав поєдинку з українським боксером.

Читайте також: Непереможний український боксер вимагає чемпіонський бій

Аби поборотися за пасок, українець та американець повинні домовитися про це до 11 липня. Тоді гонорар між першим та третім номером рейтингу IBF розділять порівну. Процес перемовин мав би бути нескладним, адже в Сергія та Даніеля спільний тренер і менеджер.

На профі-рингу Сергій Дерев'янченко виграв усі 12 поєдинків, 10 з них достроково.

Хто такий Сергій Дерев'янченко? Український професійний боксер, чемпіон України, бронзовий призер чемпіонату світу 2007 року, учасник Олімпійських ігор-2008 (посів 9 місце у середній ваговій категорії), участник Світової серії боксу (WBS). На профі-рингу провів 12 боїв (12-0, 10 КО). Дерев'янченко народився 31 жовтня 1985 року у Феодосія (Крим, Україна).

Теги: Новини України Новини спорту Бокс
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Технології iSensoric від Siemens Побутова Техніка – нова епоха в розвитку пральних машин
сьогодні, 12:00 Технології iSensoric від Siemens Побутова Техніка – нова епоха в розвитку пральних машин
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук