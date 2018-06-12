Непереможний українець Сергій Дерев'янченко може битися за звання чемпіона світу

В Україні невдовзі може з'явитися ще один чемпіон світу з боксу, адже IBF вирішила поставити на кін у бою українця Сергія Дерев'янченко і американця Даніеля Джейкобса свій вакантний пояс.

Це пояс організація відібрала у казахстанця Геннадія Головкіна, адже той занадто довго уникав поєдинку з українським боксером.

Читайте також: Непереможний український боксер вимагає чемпіонський бій

Аби поборотися за пасок, українець та американець повинні домовитися про це до 11 липня. Тоді гонорар між першим та третім номером рейтингу IBF розділять порівну. Процес перемовин мав би бути нескладним, адже в Сергія та Даніеля спільний тренер і менеджер.

На профі-рингу Сергій Дерев'янченко виграв усі 12 поєдинків, 10 з них достроково.

Хто такий Сергій Дерев'янченко? Український професійний боксер, чемпіон України, бронзовий призер чемпіонату світу 2007 року, учасник Олімпійських ігор-2008 (посів 9 місце у середній ваговій категорії), участник Світової серії боксу (WBS). На профі-рингу провів 12 боїв (12-0, 10 КО). Дерев'янченко народився 31 жовтня 1985 року у Феодосія (Крим, Україна).