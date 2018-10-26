Непереможний український боксер дізнався ім'я наступного суперника: бій відбудеться у Києві

Чемпіон світу за версією WBA в найлегшій вазі Артем Далакян (17-0, 12 КО) наступний бій проведе 15 грудня проти боксера з Домініканської Республіки Грегоріо Леброна (21-4, 16 КО), який зараз займає третє місце в рейтингу Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).

Поєдинок відбудеться в Києві на вертолітному майданчику КВЦ "Парковий". Про це повідомив промоутер українця Дмитро Єлісєєв на своїй сторінці в Facebook.

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У бою з Леброном Далакян вдруге захищатиме титул WBA в найлегшій вазі. У червні поточного року українець в Києві у восьмому раунді нокаутував Сірічаї Тайєна (50-4, 35 КО).

Нагадаємо, що Далакян дебютував у професійному боксі у 2011 році. За свою кар’єру Артем провів 17 поєдинків, у кожному з яких перемагав. При цьому Далакян 12 разів відправляв суперників до нокауту.

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