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      Непереможний український боксер нокаутував суперника в третьому раунді

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      Олександр Тесленко здобув 15 перемогу в кар'єрі
      Олександр Тесленко здобув 15 перемогу в кар'єрі

      Непереможний український суперважковаговик Олександр Тесленко (15-0, 12 КО) здобув перемогу в поєдинку проти Едсона Сезара Антоніо (40-8-1).

      26-річний Тесленко здобув перемогу над 41-річним представником бразильської школи боксу технічним нокаутом в третьому раунді. Цей бій став вже 10-им для Тесленка, який він провів у Канаді.

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      Зазначимо, що поєдинок пройшов у Квебеку в андеркарді головного бою вечора Олександр Гвоздик – Адоніс Стівенсон.

      Також ця перемога підняла українського супертяжа з 51-го на 42 місце у світовому рейтингу.

      Нагадаємо, у ніч на неділю, 2 грудня, відбувся бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC. Переміг українець достроково. Він відправив канадійця у нокаут. В 11-у раунді українець провів серію ударів. Однак якщо на початку раунду Стівенсон встояв, то вже наприкінці не зумів захиститися від ударів українця. Після того, як Стівенсон завалився в куті рингу, суддя зупинив бій.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс
      Джерело: 24 Канал
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