Непереможний український боксер нокаутував суперника в третьому раунді

Непереможний український суперважковаговик Олександр Тесленко (15-0, 12 КО) здобув перемогу в поєдинку проти Едсона Сезара Антоніо (40-8-1).

26-річний Тесленко здобув перемогу над 41-річним представником бразильської школи боксу технічним нокаутом в третьому раунді. Цей бій став вже 10-им для Тесленка, який він провів у Канаді.

Читайте також: Гвоздик здійснив фантастичний стрибок у рейтингу найкращих боксерів світу

Зазначимо, що поєдинок пройшов у Квебеку в андеркарді головного бою вечора Олександр Гвоздик – Адоніс Стівенсон.

Також ця перемога підняла українського супертяжа з 51-го на 42 місце у світовому рейтингу.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 2 грудня, відбувся бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC. Переміг українець достроково. Він відправив канадійця у нокаут. В 11-у раунді українець провів серію ударів. Однак якщо на початку раунду Стівенсон встояв, то вже наприкінці не зумів захиститися від ударів українця. Після того, як Стівенсон завалився в куті рингу, суддя зупинив бій.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24