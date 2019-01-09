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      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ

      Непереможний український боксер оголосив про повернення на ринг

      610 Читать новость на русском
      Тарас Шелестюк
      Тарас Шелестюк

      Український боксер Тарас Шелестюк (16-0, 10 КО) повідомив, що незабаром він повернеться в ринг.

      Про це спортсмен написав на власній сторінці в Instagram.

      Читайте також: Український боксер кинув виклик екс-чемпіону світу

      Зараз ведуться переговори з промоутером. Обіцяли дати дату на березень. Думаю, найближчим часом щось повинно прояснитись. З ким хотів би провести бій? З Ерролом Спенсом, Майком Альварадо і Крісом Алгіері,
      – сказав Шелестюк.

      33-річний Шелестюк є бронзовим призером Олімпійських ігор-2012, чемпіоном світу-2011, бронзовим призером чемпіонату Європи-2010. Також українець ставав регіональним чемпіоном за версіями WBA Intercontinental і WBO NABO в напівсередній вазі.

      Останній раз Шелестюк проводив бій 1 липня 2017 року, в якому він нокаутом переміг мексиканця Хесуса Альвареса Родрігеса.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс
      Джерело: 24 Канал
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