Непереможний український боксер оголосив про повернення на ринг

Український боксер Тарас Шелестюк (16-0, 10 КО) повідомив, що незабаром він повернеться в ринг.

Про це спортсмен написав на власній сторінці в Instagram.

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Зараз ведуться переговори з промоутером. Обіцяли дати дату на березень. Думаю, найближчим часом щось повинно прояснитись. З ким хотів би провести бій? З Ерролом Спенсом, Майком Альварадо і Крісом Алгіері,

– сказав Шелестюк.

33-річний Шелестюк є бронзовим призером Олімпійських ігор-2012, чемпіоном світу-2011, бронзовим призером чемпіонату Європи-2010. Також українець ставав регіональним чемпіоном за версіями WBA Intercontinental і WBO NABO в напівсередній вазі.

Останній раз Шелестюк проводив бій 1 липня 2017 року, в якому він нокаутом переміг мексиканця Хесуса Альвареса Родрігеса.

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