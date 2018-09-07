Непереможний український боксер проведе наступний поєдинок 30 жовтня
Перспективний український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (10-0, 10 КО) дізнався дату повернення в ринг.
Свій наступний бій вінничанин проведе 30 жовтня в боксерському шоу компанії Тома Леффлера 360 Promotions в Голлівуді(США) , однак ім'я суперника українця наразі невідоме.
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Нагадаємо, що у своєму останньому поєдинку Сергій Богачук переміг грузина Ніколозі Гвініашвілі (19-21-4, 15 КО) в рамках великого вечора боксу в Москві перед фінальним боєм Всесвітньої суперісерії боксу (WBSS) між Олександром Усиком (14-0, 11 КО) і Муратом Гассієвим (26-0, 19 КО).
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Джерело: 24 Канал
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