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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Непереможний український боксер проведе наступний поєдинок 30 жовтня

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Сергій Богачук проведе бій 30 жовтня
Сергій Богачук проведе бій 30 жовтня / AFP

Перспективний український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (10-0, 10 КО) дізнався дату повернення в ринг.

Свій наступний бій вінничанин проведе 30 жовтня в боксерському шоу компанії Тома Леффлера 360 Promotions в Голлівуді(США) , однак ім'я суперника українця наразі невідоме.

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Нагадаємо, що у своєму останньому поєдинку Сергій Богачук переміг грузина Ніколозі Гвініашвілі (19-21-4, 15 КО) в рамках великого вечора боксу в Москві перед фінальним боєм Всесвітньої суперісерії боксу (WBSS) між Олександром Усиком (14-0, 11 КО) і Муратом Гассієвим (26-0, 19 КО).

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Теги: Спорт Бокс
Джерело: 24 Канал
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