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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Непереможний український боксер вимагає чемпіонський бій

4818 Читать новость на русском
Сергій Дерев'янченко після бою
Сергій Дерев'янченко після бою

Український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко заявив, що готовий провести титульний поєдинок з будь-яким суперником.

На професіональному рингу Дерев'янченко вже провів 12 боїв – і всі виграв (причому, 10 – нокаутом). Зараз українець посідає перший рядок рейтингу IBF і з літа минулого року має статус офіційного претендента на чемпіонський пояс. Однак шансу провести вирішальний бій йому ніхто не дає, що неабияк "зачіпає" нашого боксера.

Я готовий битися із казахстанцем Геннадієм Головкіним, мексиканцем Саулем Альваресом і навіть з американцем Джермеллом Чарло. Готовий до всіх топових боксерів у середній вазі. Мені не важливо, з ким саме зустрітися. Головне, аби на кону стояв титул чемпіона. Все віддам заради завоювання чемпіонського титулу. Готовий до поєдинків проти найкращих!
– цитує Дерев'янченка сайт кlitschko-brothers.com.

Цю амбіційну заяву український боксер зробив незабаром після того, як впевнено переміг у Нью-Йорку американця Дашона Джонсона (22-23-7, 7 КО). Дерев'янченко раунд за раундом "знищував" суперника, і той врешті решт (після 6-ї трихвилинки) вирішив не виходити на ринг. Глядачі відреагували на таке рішення шаленним свистом, а от нашого бійця під час оголошення підсумків бою привітали поважними аплодисментами.

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Хто такий Сергій Дерев'янченко? Український професійний боксер, чемпіон України, бронзовий призер чемпіонату світу 2007 року, учасник Олімпійських ігор-2008 (посів 9 місце у середній ваговій категорії), участник Світової серії боксу (WBS). На профі-рингу провів 12 боїв (12-0, 10 КО). Дерев'янченко народився 31 жовтня 1985 року у Феодосія (Крим, Україна).

Теги: Новини спорту Бокс
Джерело: 24 Канал
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