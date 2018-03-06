Непереможний український боксер вимагає чемпіонський бій

Український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко заявив, що готовий провести титульний поєдинок з будь-яким суперником.

На професіональному рингу Дерев'янченко вже провів 12 боїв – і всі виграв (причому, 10 – нокаутом). Зараз українець посідає перший рядок рейтингу IBF і з літа минулого року має статус офіційного претендента на чемпіонський пояс. Однак шансу провести вирішальний бій йому ніхто не дає, що неабияк "зачіпає" нашого боксера.

Я готовий битися із казахстанцем Геннадієм Головкіним, мексиканцем Саулем Альваресом і навіть з американцем Джермеллом Чарло. Готовий до всіх топових боксерів у середній вазі. Мені не важливо, з ким саме зустрітися. Головне, аби на кону стояв титул чемпіона. Все віддам заради завоювання чемпіонського титулу. Готовий до поєдинків проти найкращих!

– цитує Дерев'янченка сайт кlitschko-brothers.com.

Цю амбіційну заяву український боксер зробив незабаром після того, як впевнено переміг у Нью-Йорку американця Дашона Джонсона (22-23-7, 7 КО). Дерев'янченко раунд за раундом "знищував" суперника, і той врешті решт (після 6-ї трихвилинки) вирішив не виходити на ринг. Глядачі відреагували на таке рішення шаленним свистом, а от нашого бійця під час оголошення підсумків бою привітали поважними аплодисментами.

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Хто такий Сергій Дерев'янченко? Український професійний боксер, чемпіон України, бронзовий призер чемпіонату світу 2007 року, учасник Олімпійських ігор-2008 (посів 9 місце у середній ваговій категорії), участник Світової серії боксу (WBS). На профі-рингу провів 12 боїв (12-0, 10 КО). Дерев'янченко народився 31 жовтня 1985 року у Феодосія (Крим, Україна).

