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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      Непереможний Уорд готовий відновити кар'єру заради бою з Усиком: названо умови

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      Андре Уорд хоче бій з Усиком
      Андре Уорд хоче бій з Усиком / 24smi.org

      Джо Галлахер, тренер чемпіона світу за версією WBA в другій середній ваговій категорії Каллума Сміта, повідомив, що Андре Уорд хоче отримати велику суму грошей за повернення в ринг.

      На його думку, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик навряд чи матиме бій з Уордом.

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      "Андре Уорд хоче великі гроші за повернення у ринг. Не думаю, що Усик коли-небудь буде мати бій з Уордом. Я знаю, що Андре хоче зустрітися з Усиком, щоб поборотися за чемпіонські пояси, але я не думаю, що такий поєдинок заповнить стадіони в Україні, Великобританії або США", – цитує тренера BoxingScene.com.

      Відзначимо, що генеральний директор компанії K2 Promotions Олександр Красюк повідомляв, що Уорд розглядається як один з можливих суперників Усика. Андре Уорд закінчив кар'єру і не бився з літа 2017 року. На його рахунку 32 бої, всі з яких завершилися перемогою американця.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Олександр Усик Бокс
      Джерело: 24 Канал
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